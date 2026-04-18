Governo de Roraima se destaca nacionalmente na captação de recursos para políticas públicas

Roraima alcançou posição de destaque no cenário nacional ao ser reconhecido como o segundo Estado mais eficiente no cadastramento de planos de trabalho vinculados às emendas especiais federais, conhecidas como “Emendas Pix”. O resultado consta em ranking divulgado pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), no qual Roraima fica atrás apenas do Rio de Janeiro.

O desempenho é resultado do trabalho desenvolvido pelo Governo de Roraima, por meio da Seconv (Secretaria de Estado de Convênios), que atingiu 100% de cadastramento dos planos de trabalho dentro do prazo estabelecido pelo MGI.

Segundo o secretário adjunto da Seconv, Fabiano Garcia, o resultado evidencia o papel estratégico da pasta na organização e execução das demandas.

“Mesmo com pouco tempo de criação, a Seconv conduziu o trabalho de forma coordenada, técnica e integrada, com o apoio das secretarias envolvidas. Conseguimos orientar, acompanhar e viabilizar o envio dos planos de trabalho ao sistema da União com agilidade e eficiência”, destacou.

Criada no final de 2025, a Seconv tem como missão coordenar, normatizar e executar projetos, além de captar recursos por meio de convênios com a União e outras fontes. A iniciativa busca dar mais eficiência ao processo de captação de recursos destinados a investimentos, obras e serviços públicos.

Recursos destinados a políticas públicas

Em 2026, a secretaria já cadastrou 14 planos de trabalho, somando R$ 15.764.858,61 em recursos. Os investimentos contemplam áreas como segurança pública, cultura, qualificação social e profissional, infraestrutura viária, melhoria de espaços públicos e apoio à produção.

De acordo com Garcia, o resultado reforça o compromisso do Estado com a boa gestão dos recursos públicos.

“O reconhecimento demonstra planejamento, alinhamento e compromisso com a aplicação correta das emendas parlamentares. O Governo atua com transparência e rastreabilidade, informando previamente a destinação dos recursos por meio dos planos de trabalho”, afirmou.

Os recursos cadastrados são oriundos de emendas parlamentares dos deputados federais Zé Haroldo Cathedral, Stélio Dener, Gabriel Mota e Albuquerque, além do senador Hiran Gonçalves. Os investimentos abrangem ações em segurança, produção, infraestrutura, cultura, qualificação profissional e melhorias em assentamentos.

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