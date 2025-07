Em encontro com defensores públicos, Governo de MS defende inclusão e combate a extrema pobreza

O governador Eduardo Riedel participou nesta quinta-feira (24) da abertura da 99ª Reunião Ordinária do Condege (Colégio Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais). Durante o encontro reafirmou a meta de erradicar a pobreza extrema em Mato Grosso do Sul e continuar as políticas públicas de inclusão.

“Temos quatro eixos definidos na nossa gestão, entre eles está o desenvolvimento, sustentabilidade, base na tecnologia e inclusão. Não adianta crescer 6% ao ano, sem combater diretamente a pobreza extrema. Temos uma diretriz firme de encontrar estas pessoas, fomos a campo com uma busca ativa, para erradicar esta condição até o final de 2026”, afirmou o governador.

Riedel destacou que a Defensoria Pública tem um papel essencial neste cenário, ao dar o devido atendimento e defesa dos direitos de quem precisa. “A Defensoria tem contribuído de maneira firme e competente neste sentido. Temos que agradecer a instituição por seu trabalho, parceria e relação harmônica com o Executivo. Teremos hoje aqui uma reunião profícua, que todos sejam bem-vindos ao Estado”, completou.

Com representantes das Defensorias Públicas dos 26 estados e do Distrito Federal, o evento realizado em Campo Grande é mais um momento de relevância nacional para o fortalecimento do acesso à justiça e das políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade.

Com uma pauta de temas técnicos definidos, o encontro também é uma oportunidade para que os defensores possam avaliar de forma coletiva indicadores, estratégias e experiências que busquem fortalecer e aperfeiçoar o serviço oferecido à população.

“Uma alegria imensa sediar e receber todos aqui em nossa casa. Uma oportunidade de trocar experiência sobre o nosso trabalho com representantes de todos os estados. A Defensoria trabalha para tirar as pessoas da invisibilidade e o Estado tem feito seu papel, inclusive com apoio e respeito a Defensoria”, afirmou o defensor público-geral de MS, Pedro Paulo Gasparini.

Gasparini reconheceu o cuidado e o trabalho do Estado para tirar as pessoas da extrema pobreza. “Temos um Estado em desenvolvimento que recebe grandes investimentos privados, está na Rota Bioceânica, mas que tem um empenho em erradicar a pobreza, com um trabalho feito com maestria pelo Governo do Estado, por meio da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos)”.

A presidente da Condege, a defensora pública-geral de Mato Grosso, Maria Luziane Ribeiro Castro, agradeceu a recepção e ponderou que será um excelente encontro.

“Fomos muito bem recebidos e acolhidos aqui em Mato Grosso do Sul. O Estado inclusive é uma referência para nós da Defensoria, pois há um olhar diferenciado para pessoa que mais precisa. Existe uma preocupação constante com políticas públicas. Nosso desafio é quebrar o ciclo de vulnerabilidade. Sempre digo que recurso para Defensoria é investimento, pois é direcionado no atendimento das pessoas que mais precisam”.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende