Artistas locais comandam quarta noite do maior arraial no Norte do Brasil

O São João no Parque Anauá 2025 segue sendo sucesso junto ao público roraimense e, nesta sexta-feira, 25, várias atrações locais abrilhantarão a quarta noite com muita música. Na Arena Junina, seis agremiações dos grupos Especial e de Acesso dão continuidade ao Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas.

No palco principal, as apresentações começam às 19h com Euterpe interpretando músicas de Antônio Barros e Cecéu, casal conhecido por suas composições focadas no forró e música nordestina. Fábio Hércules e Assunssena Lima trazem o sertanejo para o grande público.

O forró continua com Illú & Banda, Neto Andrade, Forró Du Poder, Xote Bruto, Forró Stikado e Suvaco de Cobra. Nos intervalos, a DJ Chica Loca anima o público. No Forródromo, haverá música para todos os gostos a partir de 19h com Marlon Nícolas, GuyBrasVen, Carlinha Show e Angélica Rius.

Além da programação no palco principal, no Forródromo e na Arena Junina, também haverá apresentações, a partir de 18h, com os grupos circenses e teatrais Xuxu & Cia e Imaginarte.

“Já estamos na metade do nosso São João e não poderíamos ter outro resultado senão o sucesso absoluto. Cinco atrações nacionais já subiram no Palco Principal e, até domingo (27), teremos mais quatro shows especiais. O concurso de quadrilhas é o maior que já realizamos na história e o São João no Parque Anauá segue sendo vitrine para os nossos artistas locais que se apresentam nos dois palcos. Então reforço o convite: venham ao maior arraial do Norte do Brasil!”, destacou o governador Antonio Denarium.

Confira a programação musical do São João no Parque Anauá:

 HORÁRIO PROGRAMAÇÃO LOCAL Intervalos DJ Chica Loca Palco Principal 19h Euterpe canta Antônio Barros e Cecéu Marlon Nícolas Forródromo 20h Illú & Banda Palco Principal GuyBrasVen Forródromo 21h Fábio Hércules Palco Principal Carlinha Show Forródromo 22h Neto Andrade Palco Principal 23h Forró Du Poder 00h Xote Bruto 01h Forró Stikado 02h Assunssena Lima 03h Suvaco de Cobra

CONCURSO DE QUADRILHAS

O tradicional Concurso Estadual de Quadrilhas continua com muita emoção na terceira noite do São João no Parque Anauá. A competição conta com a participação de 28 quadrilhas juninas dos grupos Emergente, de Acesso e Especial. O concurso agora é realizado em novo espaço para as apresentações e o público, trazendo as quadrilhas para mais próximo à entrada do evento.

Confira a programação da Arena Junina:

 HORÁRIO PROGRAMAÇÃO GRUPO A partir de 18H30 Quadrilha Kids Caipira Filhos de Macunaima Acesso Sinhá Benta Coração Caipira Furacão Caipira Especial Xamego na Roça Amor Caipira

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá está consolidado como o maior Maior São João do Norte do Brasil. Para o ano de 2025, o Governo de Roraima realizará o evento pela primeira vez com recursos repassados pelo Ministério do Turismo, alocados em emenda do deputado federal Zé Haroldo Cathedral.

A edição deste ano promete ser a maior da história, com mais de 50 atrações locais dos mais variados estilos, além de nove atrações nacionais convidadas. Já se apresentaram Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Thullio Milionário. Se apresentam ainda Companhia do Calypso (26), Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jeferson Moraes (27).

O Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas contará com a apresentação de 28 agremiações nos grupos Especial, Acesso e Emergente, que receberam um total de R$ 1,5 milhão do Governo de Roraima para encantar o público com suas apresentações. Em 2025, serão pagos R$ 159 mil em prêmios aos vencedores dos Concursos de Quadrilhas e Majestades Juninas, um crescimento de 59% em relação a 2024.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

IMAGEM DE DRONE: William Roth

O post Artistas locais comandam quarta noite do maior arraial no Norte do Brasil apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.