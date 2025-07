Jorginho Mello autoriza reforma em seis escolas estaduais do Sul do estado 

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O governador Jorginho Mello assinou nesta sexta-feira, 25, ordens de serviço para obras em seis escolas da região Sul de Santa Catarina. A cerimônia foi realizada durante encontro com a imprensa da região, na sede da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (Amesc), em Araranguá.

Ao lado da secretária de Estado da Educação, Luciane Ceretta, o governador autorizou investimentos de R$ 5,8 milhões para as unidades. As obras incluem desde a construção de quadra poliesportiva até reformas elétricas e estruturais.

“Estes investimentos reforçam nosso compromisso com uma educação de qualidade e com ambientes mais seguros e adequados para alunos, professores e toda a comunidade escolar. O Sul do estado é prioridade no nosso governo”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Foram oficializadas a reforma da EEB Irineu Bornhausen, em Sombrio, e a construção da quadra poliesportiva da EEB Maria Garcia Pessi, em Araranguá. Na EEB Governador Irineu Bornhausen, serão mais de R$ 2 milhões investidos em uma reforma que contará com a modernização das instalações elétricas, com a construção de uma nova subestação de energia e climatização de todas as salas de aula. O setor administrativo também receberá novas salas e a escola terá novos banheiros, pintura, manutenção da cobertura e adequações de acessibilidade.

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Já na EEB Profª Maria Garcia Pessi, o projeto arquitetônico da quadra poliesportiva inclui janelas amplas para entrada de luz solar, cobertura com telas para circulação de ar permanente e conforto térmico, arquibancada, banheiros, vestiários, áreas de circulação, enfermaria, sala dos professores, sala de jogos e academia. A quadra terá ainda quatro salas multiuso no andar superior e elevador, totalizando um investimento de mais de R$ 3,4 milhões.

A secretária Luciane Ceretta destacou que essas ordens de serviço fazem parte de um amplo programa de reestruturação da rede estadual de ensino. “Estamos trabalhando para recuperar a infraestrutura das escolas em todas as regiões, garantindo mais conforto, segurança e melhores condições de aprendizagem para os nossos estudantes. Foi a missão dada pelo nosso governador Jorginho Mello de instalar os aparelhos de ar-condicionado em todas as escolas estaduais até o início do próximo ano letivo”, disse.

As obras têm início imediato após a assinatura das ordens de serviço e serão acompanhadas pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com as coordenadorias regionais.

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Além disso, serão realizadas obras de reforma e ampliação das instalações elétricas da EEB Operária, EEB Otília da Silva Bert e Profª Isabel Flores Hubbe, em Araranguá, da EEB Protásio Joaquim da Cunha, em Sombrio, e da EEB Joaquim Ramos, em Criciúma. Os investimentos em instalações elétricas chegam a quase R$ 800 mil.

O que será feito em cada unidade

Em Araranguá, quatro escolas serão beneficiadas:

EEB Maria Garcia Pessi: construção de uma nova quadra poliesportiva, no valor de R$ 3.449.000,00;

EEB Operária: reforma elétrica no valor de R$ 84.900,00;

EEB Professora Otília da Silva Berti: reforma elétrica no valor de R$ 79.203,54;

EEB Professora Isabel Flores Hubbe: reforma elétrica no valor de R$ 89.490,63.

Já no município de Sombrio, duas escolas receberão melhorias:

EEB Protásio Joaquim da Cunha: reforma elétrica no valor de R$ 101.686,76;

EEB Governador Irineu Bornhausen: reforma estrutural com investimento de R$ 2.078.000,00.

Investimentos em infraestrutura escolar

Com as novas entregas, a Secretaria de Estado da Educação (SED) reforça seu compromisso com a melhoria da infraestrutura das escolas estaduais, buscando oferecer ambientes seguros, acessíveis e adequados para o aprendizado. Atualmente, 155 obras estão em andamento em todo o estado, com a expectativa de que mais de 90 sejam concluídas ainda em 2025.

Outro destaque é o avanço nas reformas das instalações elétricas. Ao todo, 127 escolas estão com obras em execução, 204 estão em fase de licitação e outras 125 estão na etapa final de elaboração dos projetos, que serão posteriormente licitados e executados.