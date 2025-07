Primeiro semestre de funcionamento da Secretaria da Inclusão e do Transtorno do Espectro Autista (Sintea) tem balanço positivo das atividades

A Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea) é uma das novas Secretarias municipais e completa seu primeiro semestre de atividades com foco no desenvolvimento de ações que visam não apenas melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiências, mas também promover a inclusão e ampliar o entendimento da população em relação às questões pertinentes a esse público.

Nos primeiros seis meses de 2025, os dados coletados pela Sintea apontam os primeiros resultados obtidos também em ações realizadas em colaboração com outras pastas, o que vem possibilitando a formulação de políticas públicas eficazes e voltadas a este segmento da população. Os resultados obtidos até agora, com a comparação entre os anos de 2024 e 2025, demonstram avanços significativos e reforçam o compromisso do Poder Público municipal com a inclusão e a qualidade de vida das pessoas com deficiência em Sorocaba. Ao longo desse período, foram realizados pela Secretaria mais de 300 atendimentos. Além disso, outras 250 pessoas com deficiência (PCD) foram alcançadas por eventos e ações realizados pela Secretaria, configurando um total de aproximadamente 600 pessoas impactadas, entre atendimentos e eventos.

Dentre as atividades realizadas é possível citar: acolhimento às famílias, orientações e informações sobre os fluxos destinados às pessoas com deficiência, com realização dos cadastros para acompanhamento e levantamento de dados.

Somente em relação a solicitações de laudos de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foram realizados, em parceria com a Secretaria da Saúde (SES), um total de 201 atendimentos. Obtendo um total de 125 atendidos laudados (62,2%) e 76 não laudados (37,8%).

O evento Elo 21, realizado nos dias 29 e 30 de março, teve palestra voltada para a atuação com crianças com Síndrome de Down, no mês que tem como destaque as pessoas com Down. A palestra reuniu cerca de 120 pessoas, no Centro de Referência em Educação (CRE).

Em abril, quando ocorre o Dia Mundial do Autismo, foi realizado o primeiro PIC TEA, um piquenique especial, voltado a famílias com crianças com TEA. As atrações, concentradas no Jardim Botânico, incluíram a interação com cão-guia, apresentação da Banda Regimental da Polícia Militar (PM), além da apresentação dos motoqueiros heróis e da Cavalaria da corporação. E, ainda, a oferta de frutas, pipoca e algodão doce, gratuitamente, para as crianças e famílias participantes.

Ao longo do mês de abril, para chamar a atenção da população, também foi feita a iluminação noturna do Jardim Botânico, para destacar Abril Azul, também em referência ao autismo.

Outra atividade voltada a crianças com deficiência foi o inovador Kart Terapia, realizado nos dias 14 e 15 de maio. A atividade, no estacionamento da Prefeitura, foi feita com karts adaptados, em parceria com a iniciativa privada e proporcionando um passeio no qual as crianças puderam ter a sensação de pilotar um kart.

Em junho, em parceria com a Secretaria da Mulher (Semul), também foi proporcionado a um grupo de mães atípicas a oportunidade de participar do Dia de Beleza, uma atividade voltada ao acolhimento e promoção da autoestima dessas mulheres e que reuniu palestras com especialistas e ações de cuidado corporal, tais como massagem facial, spa dos pés, cabelo e maquiagem. O objetivo é proporcionar um dia especial para essas mães, com foco em cuidar de quem cuida.

Durante a Festa Julina Beneficente – Arraiá da Família, crianças com deficiência ou TEA e suas famílias também podem contar com uma ação especial, igualmente à realizada em anos anteriores. Nesta quinta-feira (24), no período das 18h30 às 21h, a entrada é gratuita para esse público, que também pode aproveitar os brinquedos e todo o ambiente terá iluminação e volume de som reduzidos, a fim de proporcionar mais conforto aos visitantes.

No mês de julho, a Secretaria também já havia proporcionado, em parceria com o Circo Top, instalado no bairro Júlio de Mesquita Filho, e o Fundo Social de Solidariedade (FSS), duas sessões especiais e inclusivas, nos dias 16 e 19, voltadas a crianças com TEA e outras pessoas com deficiências, mediante a doação de 1kg de alimentos não perecíveis, para serem posteriormente distribuídos à população em vulnerabilidade social.

A Sintea também foi parceira e apoiadora da Câmara Municipal de Sorocaba na realização do 1º Fórum Municipal sobre Neurodiversidade, realizado no dia 16 de julho, e que teve como tema “Mentes diversas, direitos reconhecidos: construindo políticas públicas inclusivas em Sorocaba”. O objetivo primordial do evento foi ampliar o diálogo da sociedade sobre o tema, informando a população e também propondo medidas concretas capazes de garantir o acesso desse público às políticas públicas específicas para a promoção do bem-estar. Durante o evento, o secretário Vinícius Aith elencou as conquistas recentes da pasta e afirmou que os debates do Fórum devem se transformar em políticas públicas.

Além dessas ações, já realizadas, também estão previstas outras atividades, no segundo semestre do ano, como treinamentos nas áreas da Educação e Saúde, voltados a profissionais que atuam nessas áreas e também a Semana da Pessoa com Deficiência (PCD), de 21 a 27 de setembro, que será aberta à população interessada, com palestras e várias atividades dirigidas a este segmento.

“Eventos como esses são muito importantes na nossa cidade, principalmente, por colocar essas pessoas em evidência, visto que uma das grandes reclamações é que elas viviam como invisíveis aos olhos das outras pessoas. Também destaco a importância de levar dignidade e direitos que elas têm perante as nossas leis, além de podermos proporcionar oportunidades de vivenciar novas experiências, como por exemplo o kart terapia, em veículos adaptados”, ressalta o secretário da pasta, Vinícius Aith. “Sem falar, é claro, dos mais de 600 atendimentos já feitos pela Secretaria e da resolução de 95% dos problemas levantados, que demonstram a eficácia e dedicação de todos nós que trabalhos na Sintea”, conclui o secretário.