Governo de Roraima promove 1º Encontro de Secretários de Agricultura

A Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação) realiza nesta sexta-feira, 25, o 1º Encontro de Secretários de Agricultura de Roraima. O evento acontece das 7h30 às 18h no auditório da Unama (Universidade da Amazônia), na avenida Ville Roy, 1544, bairro Caçari, com o objetivo de fortalecer a governança agrícola e promover a integração entre os municípios e o Governo do Estado.

A iniciativa reunirá secretários municipais de agricultura, autoridades estaduais e representantes de instituições parceiras, consolidando um espaço técnico e político de planejamento conjunto para o desenvolvimento rural sustentável. A programação inclui painéis temáticos, mesas-redondas com experiências locais e do setor privado, além da apresentação de programas estratégicos do Governo voltados ao agro.

O evento também será palco para a construção de uma agenda colaborativa entre Estado e municípios, com levantamento de demandas locais, articulação de parcerias e criação de um fórum permanente de secretários municipais de agricultura, visando garantir a continuidade do diálogo interinstitucional.

Para o secretário de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, Marcio Grangeiro, a realização do encontro representa um marco no avanço das políticas públicas agrícolas no Estado. “Nosso Estado tem experimentado uma transformação positiva nos últimos anos, com crescimento recorde da produção de grãos, valorização da agricultura familiar e atração de investimentos. Esse encontro simboliza um novo tempo, em que unimos forças entre municípios e Estado para promover uma agricultura moderna, inclusiva e sustentável, alinhada aos objetivos do Roraima 2030”, destacou.

Roraima vem se consolidando como uma das novas fronteiras agrícolas do Brasil, com destaque para o cultivo de soja, arroz e milho. A diversificação também é uma realidade crescente, com avanços em fruticultura, piscicultura, avicultura e pecuária leiteira. Programas estaduais como o “Aqui Tem Dono” e o “Projeto de Grãos” têm sido fundamentais para garantir titulação de terras, assistência técnica e acesso a insumos e maquinário para pequenos e médios produtores.

SERVIÇO

Data: 25 de julho

Horário: das 7h30 às 18h.

Local: Unama (Universidade da Amazônia)

Av. Ville Roy, 1544 – Caçari

SECOM RORAIMA

