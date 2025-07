Prefeitura reforça vacinação em Boa Vista e alerta para doenças no período chuvoso

Foto: Divulgação PMBV



As vacinas são fundamentais para prevenir surtos, epidemias e diversas complicações de saúde pública. Com base nisso, a Prefeitura de Boa Vista reforçou o alerta à população: manter a caderneta de vacinação atualizada é essencial, especialmente entre crianças menores de 2 anos. Atualmente, a cobertura vacinal infantil no município é de apenas 65%.

O superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Paulo Linhares, destacou que a proteção pelos imunizantes é um dos pilares das políticas públicas de saúde.

“A Prefeitura segue promovendo ações constantes para ampliar o acesso das famílias à vacinação. Basta procurar uma UBS com a caderneta em mãos, seguir as orientações dos profissionais e acompanhar as campanhas”, reforçou.

Redução na circulação do vírus

Além de proteger cada indivíduo vacinado, os imunizantes ajudam a reduzir a circulação de vírus e bactérias, garantindo a chamada imunidade coletiva. Durante o período chuvoso, esse cuidado se torna ainda mais urgente, já que síndromes respiratórias atingem principalmente crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

O Ministério da Saúde aponta que o aumento da umidade e da temperatura, somado às chuvas, favorece a proliferação de vetores como o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Além disso, a tendência de maior aglomeração em locais fechados contribui para a disseminação de doenças respiratórias e diarreicas.

O levantamento

Recentemente, um levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Unicef colocou o Brasil novamente entre os países com maior número de crianças não vacinadas. Diante desse cenário, os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde intensificaram as estratégias de conscientização, especialmente com foco no público infantil.

Para alcançar mais moradores, a Prefeitura de Boa Vista tem apostado também em ações “extramuros”. As equipes de vacinação estão presentes em escolas, shoppings, supermercados, praças, parques, terminais de ônibus e em eventos públicos como o Boa Vista Junina, Mormaço Cultural, AgroBV e Prefeitura Com Você.

Essas iniciativas buscam facilitar o acesso da população às vacinas e garantir a proteção coletiva. A recomendação segue firme: atualize a caderneta de vacinação e ajude então, a evitar que doenças já conhecidas voltem a colocar vidas em risco.

Fonte: Da Redação