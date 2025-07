Samu BV: socorristas participam de simulado com cenário realístico de acidente de trânsito

Simulação de acidente do Samu BV – Foto: Jonathas Oliveira/Semuc/PMBV



Na manhã desta sexta-feira, 25, uma equipe de 50 socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Boa Vista (Samu BV) participou de uma simulação prática de atendimento a vítimas de acidente de trânsito. Promovida pelo Núcleo de Educação em Urgências (NEU), a atividade integrou o cronograma de capacitação contínua da instituição.

O simulado contou com um cenário realístico, envolvendo diversas vítimas e situações complexas de resgate, que exigiram dos profissionais agilidade, técnica e coordenação em equipe. Segundo o diretor do SAMU BV, Luciano Coutinho, o treinamento corresponde ao módulo prático da formação.

“Dos 50 socorristas participantes do curso, 35 já concluíram a etapa prática e nesta sexta-feira mais 15 profissionais estiveram envolvidos no simulado, que exigiu respostas rápidas, coordenação de equipe e domínio técnico em um cenário realístico de acidente de trânsito”, explicou.

Durante o exercício, os profissionais receberam avaliação na aplicação de técnicas fundamentais para o salvamento de vidas, como abordagem primária e secundária, reanimação cardiopulmonar (RCP), oxigenoterapia, imobilização de fraturas, além do pranchamento e transporte seguro das vítimas.

A médica e socorrista da Samu BV há 6 anos, Leidiana Costa, 39, foi uma das profissionais que participou da simulação. Para ela, as capacitações agregam aos conhecimentos dos profissionais que atuam todos os dias socorrendo a população de Boa Vista. Principalmente no trabalho em equipe e na experiência em ambientes difíceis.

“As simulações exigem que os profissionais trabalhem em conjunto, para que cada um faça o seu trabalho e saiba auxiliar sem atrapalhar o todo. O nosso serviço tem protocolo. Então, por exemplo, sabemos o que tem que ser feito na via aérea ou na mobilização de fratura. Além disso, com a realidade das simulações, já saímos daqui com a ideia de como é uma situação real e sabendo como agir”, disse.

Plano de capacitações reforça o preparo técnico dos socorristas do Samu BV

A capacitação faz parte do plano de formações mensais do NEU, que busca manter a equipe do SAMU sempre atualizada e preparada para atender com agilidade e precisão as ocorrências nas ruas de Boa Vista.

Referência no Estado em capacitações para atendimento pré-hospitalar e cursos de urgência e emergência, a inauguração do NEU aconteceu em 2023. Além de treinar socorristas de Boa Vista e outros municípios, também atende forças de segurança, como o Exército e a Força Aérea Brasileira. Guardas Civis e agentes da Superintendência Municipal de Trânsito.

Fonte: Da Redação