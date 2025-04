Música no Mirandinha: Igarapé Musical retorna neste sábado, 5, em Boa Vista

Foto: Divulgação



Um dos eventos responsáveis por revelar grandes talentos da arte na cidade, o Igarapé Musical retorna neste sábado, 5, para a temporada 2025 com palco aberto a partir das 18h, na Praça Jorge Manoel da Silva (Mirandinha).

O evento ocorre pelo Instituto Boa Vista de Música, em parceria com a prefeitura e Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (FETEC).

Além disso, a proposta do Igarapé é que artistas iniciantes tenham oportunidade de se apresentar, com toda a estrutura de som, iluminação e palco necessária.

Dessa forma, podem mostrar ao público todo o seu talento e musicalidade. Segundo o maestro Francisco Carlos Felício, presidente do IBVM, o envolve tanto a música, quanto outras linguagens da arte, como a poesia.

“A proposta do Igarapé é valorizar e difundir a cultura roraimense. Muitos dos artistas que participam do Igarapé são convidados para também estarem conosco em outros espetáculos do IBVM. Vários talentos a gente já descobriu no palco aberto do evento. Então, este sábado vai ser um momento muito contagiante ali, tanto para quem vai participar, quanto para quem vai prestigiar”, destacou.

Como participar do Igarapé Musical

Al[em disso, o Igarapé Musical de abril contará também com a participação das bandas Realce, Fusion Jazz e Ponto 3. Quem tiver interesse em participar, basta chegar dez minutos antes do início do evento e informar à produção do IBVM. Para mais informações, basta acessar perfil no Instagram: @ibvmrr ou pelo WhatsApp: 95 3625-5651.

Fonte: Da Redação