Corpo de Bombeiros promove orientações sobre prevenção de afogamentos

O CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) promoveu uma série de orientações com intuito de reduzir a mortalidade de pessoas por afogamento. A iniciativa faz parte da programação especial do Dia Mundial de Prevenção do Afogamento, data celebrada nesta sexta-feira, 25.

O local escolhido pela corporação foi o Parque do Rio Branco, que fica às margens do Rio Branco, no Centro de Boa Vista. O local recebe diariamente a população local e turistas de vários cantos do Brasil e de outros países.

As orientações foram prestadas pelo comandante da Companhia de Busca e Salvamento do CBMRR, capitão Patrick Max, que reforçou a importância do tema.

“É de conhecimento geral que o afogamento está nas primeiras colocações de causas de óbitos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Então, é importante que as pessoas coloquem a prevenção em primeiro lugar para evitar esse tipo de ocorrência”, disse.

Na ocasião, foram simuladas três situações envolvendo pessoas em risco iminente de afogamento, sendo elas:

1º Cenário – Uma pessoa se debatendo na água e pedindo ajuda. Nesse caso, uma pessoa que estava na margem amarrou uma corda em uma garrafa térmica e arremessou para a vítima segurar no objeto que flutua na água, sendo puxada pelo popular e ajudada a sair da água e encaminhada para socorro adequado.

2º Cenário – Uma pessoa na mesma situação de desespero e quase afogamento, ainda conseguindo gritar por socorro. Nesse caso o popular na beira da praia, chama a atenção da pessoa e arremessa uma vara de bambu próximo dela para que se agarre e seja rebocado até a beira do rio.

3º Cenário – Uma pessoa se afogando a uma distância maior da margem do rio, e o popular tenta falar para se acalmar, joga um objeto que ajude a pessoa a flutuar (garrafa térmica, garrafa pet, tampa de isopor ou outro objeto que flutue), mas nesse caso a pessoal fica segurando no objeto e o bombeiro executa o resgate com o equipamento de salvamento aquático chamado rescue tube e retira a pessoa do rio.

“É importante que a primeira coisa que a pessoa faça nessas situações é ligar de imediato para o número 193, justamente para acionar uma equipe especializada, e que elas também obedeçam às orientações e placas de sinalização nos ambientes aquático”, destacou Max.

SOBRE A DATA

Instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Dia Mundial de Prevenção de Afogamentos vem para alertar a população sobre os riscos em ambientes com água, tanto em locais abertos como rios e igarapés, como no ambiente residencial.

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, 30 ocorrências relacionadas à afogamentos foram contabilizadas até esta sexta-feira, 25. No ano passado, de janeiro a dezembro, foram 42 ocorrências registradas.

