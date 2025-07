Educação Municipal de João Pessoa se destaca na Expotec 2025 com prêmios e inovação tecnológica

A Rede Municipal de Ensino de João Pessoa conquistou destaque na 11ª edição da Expotec, maior feira de tecnologia do Nordeste, promovida pela Associação Nacional para Inclusão Digital (ANID). O evento, realizado no Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima, reuniu projetos inovadores desenvolvidos por alunos das redes municipal, estadual e federal, representada pelo IFPB. Das três premiações principais, duas ficaram com escolas da rede municipal, consolidando a qualidade da educação da atual gestão da Prefeitura de João Pessoa.

O grande vencedor foi o projeto ‘Detector de Gás GLP’, desenvolvido por alunos da Escola Municipal Major José de Barros Moreira, sob orientação do professor Antônio Alves Mangueira. Os estudantes criaram um protótipo capaz de identificar vazamentos de forma precoce e emitir alertas. A solução alia segurança e inovação, demonstrando a capacidade dos alunos de transformar um problema real em tecnologia útil para o cotidiano escolar.

O segundo lugar ficou com a ECIT Pedro Anísio Bezerra Dantas, da rede estadual, com o projeto ‘Visão Computacional’, coordenado pelo professor Heronides Anízio Pereira Laurentino. A equipe desenvolveu um sistema de controle robótico com reconhecimento de gestos em tempo real, utilizando bibliotecas de programação como OpenCV e MediaPipe, e aplicando o projeto em um robô manipulador educacional. O trabalho teve 100% de acerto nos testes e demonstrou o potencial da robótica educacional para o ensino técnico.

Fechando o pódio, em terceiro lugar, ficou o projeto ‘Poluição Sonora Subaquática’, da equipe Code Warriors, da Escola Municipal Professor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, sob orientação do professor Filiphe Willams Lima da Silva. O grupo investigou o impacto dos ruídos provocados por embarcações na vida marinha, revelando como esses sons interferem na comunicação, orientação e sobrevivência de peixes e outros animais aquáticos. A iniciativa buscou propor soluções para mitigar esse problema ambiental pouco visível, mas de grande importância ecológica.

Segundo Elisson Abreu, diretor do Departamento de Informática Escolar da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), 21 equipes participaram da mostra científica, sendo 6 delas da rede municipal.“O projeto vencedor se destacou por propor uma solução robótica voltada para um problema real e urgente. Os alunos do ensino fundamental apresentaram ideias brilhantes e aplicáveis, o que mostra o quanto estamos avançando em tecnologia e pensamento crítico na nossa rede de ensino”, destacou.

A participação expressiva e premiada da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa na Expotec reforça o compromisso da gestão educacional com a inovação, a tecnologia e a valorização do protagonismo estudantil. A conquista evidencia que, mesmo ainda no ensino fundamental, os alunos da Capital já são capazes de pensar soluções concretas para os desafios do mundo real, utilizando ciência e criatividade para transformar suas comunidades.