Profissionais do Caps III recebem atualização de técnicas de primeiros socorros

Para reforçar a segurança e a resposta rápida a situações de emergência, profissionais do Caps III (Centro de Atenção Psicossocial) participaram de um curso prático de primeiros socorros.

A atividade incluiu simulações de atendimento a paradas cardiorrespiratórias, desmaios e outras ocorrências comuns em ambiente de saúde.

“A capacitação contínua é essencial para que estejamos prontos para situações inesperadas. Ter uma equipe preparada e qualificada contribui para o aprimoramento do serviço e, principalmente, para oferecer mais segurança e qualidade aos nossos usuários”, destacou a diretora do Caps III, Walqueline Costa.

O treinamento é uma parceria com o ETSUS (Escola Técnica do Sistema Único de Saúde), responsável por qualificar e atualizar os profissionais que atuam no atendimento a saúde do Estado.

“Essa capacitação ela está sendo oferecida para os profissionais de forma geral daqui do Caps. Tanto os que fazem atendimento na assistência da enfermagem quanto os psicólogos, serviço social e os da limpeza”, explicou a enfermeira, Sheila Batista.

Durante o curso, os participantes puderam treinar técnicas básicas de suporte à vida, como manobras de reanimação, compressões torácicas, ventilação e condutas em casos de engasgos ou crises convulsivas. O momento também foi uma oportunidade para reforçar o trabalho em equipe e os protocolos de urgência dentro da unidade.

“É importante saber o básico de primeiros socorros para ajudar alguém até a chegada do Samu. Aprendemos sobre as ventilações, compressões e como agir em diferentes situações. A prática foi bem explicada e nos deu mais confiança”, relatou a técnica de enfermagem Emanuele de Melo Cabral.

