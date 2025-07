Órgãos do desenvolvimento do Governo de Roraima levam ações para o público durante as seis noites de festa

Durante as seis noites do São João no Parque Anauá, as secretarias e entidades que integram o eixo do desenvolvimento do Governo de Roraima estão presentes com uma programação especial. O objetivo é aproximar a população das ações governamentais voltadas ao crescimento econômico e social do Estado, tanto na capital quanto no interior.

O espaço funciona como uma vitrine das políticas públicas e dos resultados obtidos nos setores produtivos, com a apresentação de produtos, serviços e iniciativas executadas pelas pastas responsáveis pelo fomento à agricultura, ao empreendedorismo e à geração de renda.

Fazem parte da Tenda do Agro órgãos como a Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação), a Sepi (Povos Indígenas), o Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima), entre outras entidades, no contexto do eixo de desenvolvimento sustentável do Plano Roraima 2030.

O estudante de Gestão Pública, Bruno Castro, destacou a importância dessa iniciativa para ampliar o acesso à informação.

“Eu acho essencial o governo trazer todas as secretarias para um evento como o Arraial do Parque Anauá. A população tem acesso a dados e resultados sobre o crescimento de Roraima, especialmente no agronegócio, que hoje se destaca entre os setores que mais impulsionam a economia do Estado”, disse.

Na mesma linha, o técnico agrícola Thiago Félix elogiou a proposta de integrar ações governamentais ao evento junino.

“É uma iniciativa muito válida. Traz informações relevantes para a população, especialmente sobre as secretarias voltadas à produção agrícola, que têm tudo a ver com a tradição do São João. Está de parabéns”, reforçou.

A Tenda do Agro segue aberta ao público até o dia 27 e, além da exposição de ações e projetos, também oferece uma mostra gastronômica com degustações de pratos típicos, como damurida e pamonha.

SOBRE O EVENTO

O São João no Parque Anauá é o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e nove atrações nacionais. Nas três primeiras noites, Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Thúlio Milionário animaram o público.

O arraial segue com Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

