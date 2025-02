Governo do Estado reforça esquema de segurança para garantir tranquilidade durante festa popular em Roraima

Nesta quarta-feira, 26, o Governo de Roraima anunciou a mobilização de um grande efetivo das forças estaduais para garantir a segurança dos foliões durante o período de Carnaval. Para isso, a ação integrada vai contar com a presença da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, do Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima), Sejuc (Secretaria da Justiça e da Cidadania) e Sesp (Secretaria de Segurança Pública) para reforçar a proteção na capital e interior e do Estado.

O operativo vai atuar com maior ênfase a partir de sábado, 1º de março, durante todo o período carnavalesco. O Governo decretou ponto facultativo nos dias 3, 4 e 5 de março, quando funcionarão apenas os serviços essenciais.

Na operação serão empregados 180 policiais militares por dia, com 15 viaturas em Boa Vista e reforço especial no Carafolia de Caracaraí; 90 bombeiros militares e 20 brigadistas, além de 28 viaturas para atendimento na capital e interior.

A Polícia Civil incluirá plantões nas delegacias e na Casa da Mulher Brasileira para atendimento a vítimas de violência. O Detran-RR manterá monitoramento do trânsito com 18 agentes do Detran e seis viaturas, reforçando a segurança viária nas principais avenidas e saídas para o interior.

Além disso, a Sesp utilizará o CICC (Centro Integrado de Comando e Controle) para vigilância em tempo real.

Durante coletiva de imprensa, o governador Antonio Denarium ressaltou o compromisso do governo em garantir a segurança e a ordem durante o Carnaval de 2025. Ele destacou que a mobilização abrange tanto a capital – com estimativa de 30 mil foliões diários – quanto o interior.

“É um trabalho integrado para um carnaval seguro com policiamento ostensivo. Teremos ainda o apoio da Secretaria de Saúde com ambulâncias em pontos estratégicos, de forma que a Polícia Federal, com o trabalho ostensivo na fronteira, o Governo do Estado em todos os pontos onde haverá festividades, estará presente com a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros”, declarou.

A expectativa para o público no Carafolia, em Caracaraí, é de cerca de 10 mil pessoas por noite, o que respalda a necessidade de planejar e empregar o efetivo na operação integrada.

A secretária da Sesp, Carla Jordanna Rodrigues, frisou que a operação garante a segurança de todos os foliões em um momento em que a comemoração ocorre de forma simultânea.

“Trabalharemos a capital e as demais localidades. Uma quantidade considerável de pessoas participa do Carnaval de Caracaraí, mas há também localidades menores, como Alto Alegre e Mucajaí, e em todos esses locais haverá reforço policial. Vamos trabalhar no Centro de Comando e Controle para monitorar melhor os locais-chave como praças e blocos. Qualquer movimentação estranha ou que haja alguma confusão, a gente vai acionar a viatura ou a guarnição mais próxima para atender o cidadão”, disse.

POLÍCIA MILITAR

Todo o Estado vai receber o reforço extra de 180 policiais militares para atuar no policiamento das festas de carnaval.

“Esse aparato é para garantir a segurança da população sem que haja prejuízo do trabalho operacional [da Polícia Militar]. Estaremos trabalhando para que o Carnaval 2025 seja seguro tanto quanto foi nos anos anteriores, em que não registramos grandes problemas nem ocorrências”, salientou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Miramilton Goiano.

POLÍCIA CIVIL

A PCRR reforçará a atuação na capital e no interior durante o período do Carnaval 2025 com plantões especiais, equipes de inteligência e resposta tática. A operação inclui o funcionamento de três plantões específicos, reforço nas áreas de maior concentração de foliões e atendimento prioritário a casos de violência contra mulheres e meninas.

De acordo com a delegada-geral Darlinda de Moura Viana, para otimizar o atendimento serão disponibilizados plantões especiais de serviço entre os dias 1º e 4 de março. Ela explicou que o 1º DP (Distrito Policial) vai concentrar os atendimentos das ocorrências registradas na área central da cidade, recebendo as demandas de todas as forças de segurança e realizando a lavratura dos procedimentos criminais necessários.

As ocorrências oriundas de outros pontos da região serão atendidas na sede do 5º DP.

“Já os casos de violência doméstica e sexual contra mulheres e meninas serão tratados exclusivamente pelo Plantão Central Especializado, localizado na Casa da Mulher Brasileira”, detalhou a delegada.

BOMBEIROS

O comandante-geral do CBMRR, coronel Anderson Carvalho, afirmou que as ações desenvolvidas pelo efetivo da corporação incluem diversas frentes, como atendimentos pré-hospitalares e resgates.

“Temos um total de 110 homens e mulheres destacados nos vários municípios onde haverá festa de carnaval. Além disso, estaremos em Rorainópolis, Pacaraima, Alto Alegre e Cantá, cidades onde houve planejamento de realização de festas populares”, frisou.

Outra ação que segue ininterrupta é o Verão de Fogo, iniciativa que está em pleno funcionamento desde outubro de 2024. “Nossas equipes estão em campo e elas vão ficar também em sobreaviso para qualquer tipo de eventualidade e acionamento”, frisou.

TRÂNSITO

O Detran-RR integra a força-tarefa para reforçar a segurança no trânsito durante o Carnaval de 2025. No caso do órgão, a ação inicia nesta quinta-feira, 27, conforme explicou o presidente Gueres Mesquita.

“O nosso trabalho será intensificado em pontos estratégicos na capital, em Caracaraí e nas rodovias estaduais que dão acesso ao interior de Manaus. Atuaremos em conjunto com outras forças para fortalecer a segurança viária e diminuir os sinistros de trânsito”, ressaltou Mesquita.

Além do governador Antonio Denarium, a coletiva contou com a presença da secretária de Segurança Pública, Carla Jordanna Rodrigues; do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Miramilton Goiano; do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Anderson Carvalho; da delegada-geral da Polícia Civil, Darlinda Moura; do secretário-chefe da Casa Militar, coronel Ilmar Soares; do presidente do Detran-RR, Gueres Mesquita; do chefe da Inteligência Policial da Polícia Federal em Roraima, Gilvan Garcia; do secretário-adjunto da Sesp, Ellan Wagner de Souza; do chefe da Divisão de Segurança e Captura da Secretaria de Justiça e Cidadania, Osny Siqueira; e da diretora da Academia de Polícia Integrada, Giuliana Castro.