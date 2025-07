Agência Minas Gerais | Governo de Minas transfere a gestão do Parque da Gameleira para a Associação de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador

O Governo de Minas oficializou, neste sábado (26/7), a transferência da gestão e operação do Parque de Exposições Bolivar de Andrade, mais conhecido como Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, para a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), vencedora do edital de seleção pública do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) para a escolha de uma entidade de registro genealógico para a gestão do parque e o fortalecimento dos registros de raça.

A assinatura simbólica do contrato de gestão com a ABCCMM foi feita durante a abertura oficial da 42ª Exposição Nacional do Mangalarga Machador, realizada no Parque da Gameleira pelo secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, e pela diretora-presidente da ABCCMM, Cristiana Gutierrez, acompanhada da diretora-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Luiza de Castro, e marca uma nova etapa na história do parque de exposição agropecuária.

“Esse contrato de gestão vai potencializar o uso do Parque da Gameleira, que tem área de 9 hectares no coração de Belo Horizonte, vai melhorar a estrutura do local para a realização de eventos. Há possibilidade de vigência do contrato por até 20 anos e isso dá condição de investimento na estrutura para que o local seja uma vitrine do agronegócio mineiro”, avalia o secretário de Agricultura, Thales Fernandes.

A diretora-presidente Cristiana Gutierrez ressalta a importância do trabalho em parceria. “Queremos que este espaço seja um centro de referência de estrutura, visibilidade e oportunidades para o agro mineiro e todas as associações sediadas no parque. Este futuro, tenho certeza, será construído por muitas mãos”.

Passaporte equídeo

O secretário de Agricultura Thales Fernandes também anunciou a abertura de consulta pública para a implantação do passaporte sanitário equídeo (equinos, asininos e muares), que vai facilitar o trânsito desses animais O documento poderá ser utilizado para substituir a Guia de Trânsito Animal (GTA) exclusivamente em eventos e atividades específicas previstos na normativa. As contribuições poderão ser enviadas a partir das 8h deste domingo (27/7), no site oficial de consultas públicas do Estado (neste link) e ficará aberta até o dia 28/8.

Dando continuidade às ações do projeto de implantação do passaporte, também foi assinado o protocolo de intenções entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo para a implantação do sistema. “É uma demanda antiga que está virando realidade e vai desburocratizar o trânsito desses animais nesses estados, com a eliminação da Guia de Trânsito Animal (GTA). Será montado um banco de dados acessível pelos agentes de defesa agropecuária dos três estados para a emissão do passaporte. Isto vai facilitar o trânsito dos equídeos e a realização de eventos de raças nesses estados”, explica Thales Fernandes.

Durante a agenda, também foi inaugurada a placa que dá nome ao complexo formado pelo Expominas e pelo Parque da Gameleira como Complexo de Exposições, Feiras e Eventos Alysson Paolinelli, atendendo a legislação criada para homenagear o ex-ministro e ex-secretário de Agricultura de Minas Gerais. “É um nome que deve ser sempre lembrado e uma homenagem justa e merecida ao ex-ministro, que é referência no agronegócio mineiro e nacional reconhecido como o pai da agricultura tropical”, explica o secretário Thales Fernandes.