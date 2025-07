Estrada Boa: governador inaugura obras em trechos das SC-108 e SC-446 no Sul do estado

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

Foi às margens da SC-446, em Forquilhinha, que o governador Jorginho Mello participou, neste sábado, 26, da inauguração de três trechos de duas importantes rodovias estaduais que foram recuperados, por meio do Programa Estrada Boa, que contempla todas as regiões de Santa Catarina com investimentos de R$ 3,5 bilhões na malha viária estadual.

“Cada obra que nós inauguramos é uma alegria, porque a gente vive um bom momento em Santa Catarina. Quando eu assumi o governo, em 2023, apenas 26,73% das rodovias estaduais estavam numa situação boa e ótima. Agora com os investimentos e avanços do Programa Estrada Boa esse número cresceu de forma significativa chegando a quase 80% das nossas rodovias boas e ótimas. E aqui na região Sul esse número sobe para 87%. Esse é o resultado de um trabalho feito com muita seriedade, pensando nas pessoas. Queremos qualidade e segurança. O Estado, graças a Deus, vai bem. Como eu digo, o Estado está voando”, destacou o governador Jorginho Mello.

O primeiro trecho contemplado com as obras de recuperação fica na SC-446 e abrange o segmento que vai de Forquilhinha até a rotatória de acesso a São Bento Baixo.

Além da SC-446, dois importantes trechos da SC-108 também passaram por obras. Um deles é o segmento que liga Forquilhinha ao município de Meleiro, conhecido como rodovia Antônio Valmor Canela. Já o outro trecho conecta Forquilhinha ao acesso Sul de Criciúma, pela rodovia Gabriel Arns.

São quase 28 quilômetros de pavimento totalmente renovado. Segundo o secretário de Estado Adjunto da Infraestrutura e Mobilidade, Ricardo Grando, todas as rodovias contempladas no Programa Estrada Boa foram muito bem estudadas e analisadas para saber quais seriam as melhores técnicas aplicadas para maior durabilidade da via.

“No caso desses três trechos, no Sul do Estado, nós renovamos o pavimento, com o incremento de polímero na massa asfáltica, que serve para impermeabilizar o asfalto e diminuir a infiltração de água, aumentando assim a vida útil das rodovias. O serviço também incluiu a instalação de nova sinalização horizontal e vertical, garantindo mais segurança e conforto aos motoristas”, disse o secretário Grando.

O investimento total do Governo do Estado para a recuperação desses trechos foi de aproximadamente R$ 15,2 milhões. O prefeito de Forquilhinha, José Cláudio Gonçalves, destacou os investimentos do Governo do Estado na região Sul e disse que as obras inauguradas eram uma reivindicação antiga da comunidade.

“Há muitos anos nós esperávamos esse cuidado, esse olhar atento do Governo do Estado para o município de Forquilhinha, e com a gestão do governador Jorginho Mello esse momento chegou. Por isso hoje estou muito feliz. Quero aqui deixar o meu agradecimento ao governador e toda a equipe da Infraestrutura. Dos três trechos restaurados, dois deles eram só buraqueira, uma buraqueira total. O outro estava um pouco melhor, mas ainda precário. Foram muitos anos de sofrimento, e o governador teve a coragem de instituir o Estrada Boa e de resolver o problema. Então, a palavra é gratidão”, ressaltou o prefeito.

Programa Estrada Boa

O Programa Estrada Boa tem obras estruturantes e de revitalização, simultaneamente, em todas as regiões de Santa Catarina. São mais de 100 frentes de trabalho. O programa é fruto dos investimentos consistentes e recordes do maior programa da história rodoviária do estado.

“Santa Catarina nunca teve essa possibilidade e, por isso, posso disser que o Estrada Boa é um divisor de águas. O governador Jorginho Mello determinou que a secretaria de Estado da Fazenda também nos desse suporte e no mês que vem, juntos, vamos comemorar os dois anos do programa. A nossa meta é chegar a 100% da malha viária de Santa Catarina em condições boas e ótimas no terceiro ano do programa. E agora, lançamos o Estrada Boa Rural, que vai tornar Santa Catarina um estado de referência no que diz respeito ao atendimento do agronegócio”, destacou o secretário Grando.