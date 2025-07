Campus Cidade Tiradentes realiza terceira audiência pública no dia 16 de agosto  – IFSP

Na oportunidade será apresentado o eixo tecnológico e cursos a serem ofertados em 2026

O IFSP realizará, no próximo dia 16 de agosto, às 14h, a terceira audiência pública para implantação do Campus Cidade Tiradentes. O evento é aberto à participação de toda a comunidade e será realizado no Teatro do CEU Água Azul, localizado na Avenida dos Metalúrgicos, 1262, Cidade Tiradentes.

Nessa última audiência pública, serão apresentados os resultados da consulta pública na qual a comunidade pôde opinar acerca dos eixos tecnológicos e cursos a serem ofertados pelo novo campus. Na oportunidade a população conhecerá o primeiro eixo tecnológico escolhido, bem como os cursos regulares que serão oferecidos a partir de 2026.

As obras de construção do Cidade Tiradentes estão acontecendo desde março deste ano, em terreno doado pela Prefeitura de São Paulo. Os recursos para a obra são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal.

Confira a íntegra da primeira e da segunda audiências públicas do Campus Cidade Tiradentes.

