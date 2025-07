Mostra acessível exibirá documentários de Roraima no Sesc Mecejana

Foto: Banco de fotos/FreePik



A Mostra Bem-Te-Vi de Cinema exibirá dois documentários na sexta-feira, 1º de agosto, no Cinema Abrahim Jorge Fraxe, no Sesc Mecejana. A programação está prevista para começar às 19h30, com a exibição de Mike, dirigido por Cláudio Lavôr, e Universo do Silêncio, dirigido por JPavani. Na sequência, haverá um bate-papo entre o público e os diretores das produções. A entrada é gratuita. Toda a programação contará com intérprete de Libras.

A mostra é uma ação do Cineclube Harmonia e Ritmo, um projeto da Associação Cultural Harmonia e Ritmo, realizado desde 2024 com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, após aprovação em edital da Secretaria da Cultura de Roraima (Secult-RR). Pelo projeto, está prevista a exibição até 2026 de mais de dez filmes roraimenses.

Durante a realização da mostra, serão arrecadados alimentos não perecíveis a serem destinados ao programa Sesc Mesa Brasil, rede nacional de solidariedade que atua na área de segurança alimentar e nutricional, por meio da doação de alimentos excedentes a pessoas em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social. “Além de prestigiar o cinema roraimense, o público terá a oportunidade de ajudar os mais necessitados”, declarou o curador da mostra, Aldenor Pimentel.

Fonte: Da Redação