Projeto Guri abre matrículas no Polo Guaratinguetá! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

O Programa de Estágio do Governo do Mato Grosso do Sul deu início terça-feira (18) a uma série de visitas aos gestores públicos que supervisionam estagiários em suas pastas, realizando pesquisa de desempenho. A iniciativa se estenderá ao longo do mês de junho e está inserida na metodologia de avaliação e monitoramento continuo que o […]