Sociedade civil pode se inscrever para compor o Conselho Municipal do Jovem de Sorocaba – Agência de Notícias

Jovens de 16 a 29 anos já podem se inscrever para compor a gestão 2025/2027 do Conselho Municipal do Jovem (Comjov) de Sorocaba. As inscrições gratuitas podem ser feitas até as 23h59 do dia 18 de agosto, pelo link: https://tinyurl.com/comjov-sorocaba.

Criado pela Lei Municipal nº 12.490/2022, e vinculado à Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), o Comjov é um órgão colegiado, autônomo, fiscalizador, de caráter consultivo e permanente, cuja finalidade é ser a representação dos jovens sorocabanos para participação e controle social.

Serão destinadas 10 vagas para membros titulares, sendo cinco para representantes de entidades, movimentos sociais e religiosos que atuem com a juventude de Sorocaba e as outras cinco destinadas a jovens sorocabanos. As outras 10 vagas de suplentes serão ocupadas da mesma forma.

Os candidatos deverão enviar, pelo formulário on-line, os seguintes documentos: cédula de identidade; comprovante de endereço que demonstre ser morador do município de Sorocaba; termo de compromisso em que atesta ter disponibilidade de tempo e disposição para a execução dos trabalhos afetos aos cargos de conselheiro do Conselho Municipal do Jovem; declaração da representatividade de sua candidatura, por meio de declaração da entidade e/ou movimento social e religioso, com no mínimo de um ano de atuação ou documento comprobatório de, no mínimo, três atividades relacionadas à juventude, por meio de fotos, publicidade, links, projetos, entre outros (modelo anexo), além de atestado de antecedentes criminais.

A eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 6 de setembro, das 9h às 14h, na Secid, localizada na Rua Santa Cruz, 116, no Centro.

O edital de chamamento foi publicado no jornal “Município de Sorocaba” de segunda-feira (28) e pode ser conferido no link: https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/jornal/. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (15) 99607-6040 ou pelo e-mail: conselho.juventudesorocaba@gmail.com.