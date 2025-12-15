NOTÍCIAS

AVISO DE PAUTA: governador participa da Missa Campal na Basílica de Içara no Sul

O governador Jorginho Mello participa, neste domingo, 14, a partir das 18h, da Missa Campal na Basílica Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, em Içara no Sul do estado. A missa celebra os 24 anos de sacerdócio do padre Fábio de Mello.

A cerimônia será conduzida pelo padre Antônio Vander da Silva, reitor da Basílica, que é a segunda maior igreja de Santa Catarina. A partir das 20h, no mesmo local, haverá o show do padre Fábio de Mello, aberto à comunidade.

Serviço

  • O quê: Governador participa da Missa Campal na Basílica Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus
  • Quando: domingo, 14 de dezembro, às 18h
  • Onde: Basílica Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus – Rodovia. ICR-253, Morro Bonito – Içara/SC
