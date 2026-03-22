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Tech Arena 2025 começa com pesagem e verificação de segurança de robôs – Agência de Notícias

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Fotos: Divulgação

Realizado pelo Parque Tecnológico de Sorocaba, o evento segue até domingo (14)

O Tech Arena 2025, um dos maiores eventos regionais de robótica, inovação e tecnologia do Brasil, começou nesta sexta-feira (12) com as pesagens e verificações de segurança dos robôs que vão participar das competições. Organizado pelo Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) e realizado na cidade pela primeira vez, o evento gratuito e aberto ao público segue até domingo (14).

Unindo competição, inovação e conexão, o Tech Arena recebeu inscrições de 24 equipes, que somam mais de 200 competidores, vindos de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Realizado com o apoio da empresa brasileira de robótica e automação RoboCore e da Marucci Produções e Soluções para Eventos, além de patrocínio do CNA, o evento também tem caráter social. A diretoria do PTS pede que todos os participantes e visitantes doem um quilo de alimentos não perecíveis. As arrecadações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Sorocaba.

A programação conta com 60 horas de atrações, com destaque para as batalhas de robôs. Os confrontos acontecem neste sábado (13), até as 20h, e domingo (14), das 9h às 19h, com apresentação de Bela Camps, a maior apresentadora de competições desse tipo da América Latina.

As máquinas se enfrentarão em combates que testam engenharia, estratégia e resistência, nas seguintes modalidades:

Fairyweight (150 gramas) – Ultraleves, ágeis e extremamente desafiadores de construir;

Antweight (454 g) – Compactos, rápidos e eficientes;

Cupim (até 800 g) – Categoria intermediária brasileira que combina leveza e boa capacidade ofensiva;

Beetleweight (1,36 quilos) – Uma das classes mais populares, com equilíbrio entre potência e mobilidade;

Hobbyweight (5,44 kg) – Robustos e impactantes, protagonizando os confrontos mais intensas.

O público também poderá acompanhar provas de seguidor de linha, em que os robôs percorrem um trajeto pré-definido no menor tempo possível, sem qualquer interferência humana; desafios de trekking, nos quais veículos autônomos desenvolvidos pelas equipes devem completar um percurso complexo e imprevisível rapidamente; e partidas dinâmicas de microhockey, que desafiam robôs controlados remotamente a marcar gols usando um disco semelhante ao do hóquei de rua.

Em sua primeira participação no evento, Noah Vargas Heil, de 7 anos, vindo de Penha (SC), vai batalhar nas categorias Antweight e Cupim. Piloto mais jovem de robôs de combate do País, ele começou a competir em 2024, aos 5 anos de idade, inspirado pelo pai. Em apenas um ano, já conquistou oito pódios em campeonatos nacionais.

O garoto começou a se preparar para o Tech Arena no ano passado. Confiante na vitória, as suas estratégias para derrotar os adversários são avaliá-los, não se amedrontar e manter a paciência. “Vou fazer quadradinho (movimentos no centro da arena que formam para atingir os oponentes) e atacar”, adianta.

Prêmios

O CNA sorteará entre os participantes das equipes cinco bolsas anuais de inglês (CNA Go) e três bolsas integrais válidas por um semestre para os cursos de programação e robótica Ctrl+Play. Cada bolsa é avaliada em até R$ 2.500,00. Os campeões ainda receberão troféus da RoboCore.

Fomento à robótica

Segundo o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara, a robótica é uma das principais áreas de atuação do PTS. Por isso, ele considera essencial promover ações para fomentar projetos desenvolvidos nesse campo. A intenção, inclusive, é incluir o Tech Arena no calendário oficial de eventos do Parque.

Ainda de acordo com Cancellara, o evento também é uma oportunidade para o PTS conhecer as tecnologias e inovações desenvolvidas pelas equipes inscritas. Ao mesmo tempo, buscando motivá-las a se instalar no seu ecossistema, o Parque pode apresentar toda a sua infraestrutura e demonstrar a sua capacidade de apoiar o aprimoramento das iniciativas. “Podemos contribuir com o melhor desenvolvimento de muitos trabalhos que serão mostrados aqui”, diz.

Para ele, a economia local também é beneficiada, pois a vinda dos competidores à cidade aquece, principalmente, os setores hoteleiro e gastronômico.

Já o CEO da RoboCore, Paulo Lenz, ressalta que o evento incentiva o desenvolvimento tecnológico de forma lúdica e interessante. Além disso, funciona como vitrine para tecnologias brasileiras. “O Brasil é capaz de fazer muita coisa legal, não só na parte de desenvolvimento, mas também de fabricação dos projetos. O brasileiro é muito criativo; então, quando oportunidade e criatividade se justam, alcançam-se resultados fantásticos”, ele afirma.

Visita de especialista em IA

O professor Francesco Borelli, da Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA), esteve na abertura do Tech Arena, nesta sexta-feira (12). Especialista global em sistemas autônomos, robótica e Inteligência Artificial (IA), Borelli falou sobre a complexidade envolvida na criação de recursos da IA e elogiou o empenho dos competidores na idealização dos robôs. “Para muitas pessoas, IA significa Chat GPT ou Large Language Model (inteligência artificial usada para compreender, gerar e interagir com a linguagem humana), mas é muito ^mais difícil desenvolver IA para robôs, para sistemas físicos. Não é apenas um jogo; começa com jogos, mas, depois, se torna real. Então, é muito emocionante ver jovens interessados e aprendendo sobre robótica e IA.”

SERVIÇO

Tech Arena 2025

Data e horário: 12 e 13 de dezembro, das 9h às 20h, e dia 14, das 9h às 19h

Local: Parque Tecnológico de Sorocaba (Avenida Itavuvu, 11.777 – Jardim Santa Cecilia)

Entrada gratuita e aberta ao público

Programação completa e mais informações: events.robocore.net/techarena-2025/

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