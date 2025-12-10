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Natal premiado da ASSEB tem apoio da Prefeitura e vai sortear R$ 35 mil em prêmios – Prefeitura Municipal de Bonito

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A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, está apoiando a campanha “Natal Premiado 2025 – ASSEB”, que neste ano vai sortear R$ 35 mil em prêmios para os consumidores que realizarem compras nas lojas participantes.

Para viabilizar a campanha, o município firmou convênio com a Associação Empresarial de Bonito (ASSEB) no valor de R$ 30.000,00, com o objetivo de incentivar o comércio local e contribuir para o aquecimento da economia no período de fim de ano.

A campanha busca estimular a população a priorizar as compras no próprio município, fortalecendo os empreendedores bonitenses e promovendo maior movimentação no setor comercial. A expectativa é de que o incentivo gere impacto positivo para lojistas e consumidores, ampliando o fluxo de vendas e valorizando o comércio de Bonito.

Ao todo, 35 empresas participam da campanha. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp da ASSEB: (67) 99131-7991.

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