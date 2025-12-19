NOTÍCIAS

Interdição temporária na Av. João Pessoa para obras de infraestrutura em saneamento – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, informa que neste domingo (14), a partir das 7h, a Avenida João Pessoa ficará interditada no sentido Centro para a execução de uma nova ligação de rede de esgoto realizada pela SAEG, nas proximidades do nº 1133.

 

A interdição ocorrerá no trecho entre a Rua Antenor de Vasconcelos Cardoso (Clube SABAP) e a Rua Monsenhor Aníbal de Mello (AME), com previsão de conclusão ao longo do dia.

 

Os Motoristas deverão utilizar o desvio pelas seguintes vias: Avenida João Pessoa → Rua Antenor de Vasconcelos Cardoso → Rua Professor Carlos Alvim Taques Bittencourt → Rua Monsenhor Aníbal de Mello → retornando à Avenida João Pessoa.

 

Durante todo o período da intervenção, haverá sinalização adequada e acompanhamento dos agentes de trânsito, garantindo segurança e organização do fluxo.

 

A Prefeitura agradece a compreensão de todos e reforça que a interdição é temporária e necessária para assegurar o pleno funcionamento da rede de saneamento.

