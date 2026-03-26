fim de semana vem com stand-up, espetáculos, Natal na Praça e rodeio – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O fim de semana em Mato Grosso do Sul reúne uma programação intensa de artes cênicas, com uma série de espetáculos que transitam entre memória, corpo, afetos e narrativas contemporâneas. Entram em cartaz as obras “Trilha Rupestre: memórias que dançam no tempo”, “Petúnia”, “Carne Viva”, “Dobra no Tempo” e “Sombras da Alma”, espalhadas por diferentes espaços culturais de Campo Grande e oferecendo ao público opções que vão da dança à dramaturgia intimista.
A Praça Ary Coelho, no coração da capital, traz o Natal na Praça, com programação gratuita para toda a família e destaca, neste fim de semana, o show especial de Ana Paula Valadão & Diante do Trono. No humor, dois nomes de peso sobem aos palcos da cidade: Whindersson Nunes, com o espetáculo “Isso Definitivamente Não É Um Culto”, e Murilo Couto, que apresenta nova turnê no Teatro Dom Bosco.
Já no interior, a agenda é marcada por grandes festas populares. Em Bataguassu, o Batarodeio encerra sua edição com shows e provas tradicionais; Sidrolândia recebe mais um fim de semana da Expo Sidrolândia; e os municípios de Coronel Sapucaia e Jaraguari comemoram seus aniversários com programação cultural, apresentações musicais e atrações abertas ao público.
Além disso, Corumbá sedia o Moinho in Concert, que transforma o Moinho Cultural em palco para um grande concerto cênico-musical. O espetáculo reúne mais de 500 artistas, entre orquestra, coral, bailarinos e crianças atendidas pelo Instituto.
A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:
Sexta-feira (12)
Natal na Praça com Ana Paula Valadão & Diante do Trono – A Praça Ary Coelho recebe a programação do “Natal dos Sonhos” com apresentação especial de Ana Paula Valadão e do grupo Diante do Trono. Um show gratuito para toda a família, dentro da agenda natalina da cidade.
Horário: 17h às 22h (show às 20h30)
Local: Praça Ary Coelho
Entrada: gratuita
3º Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de MS – O encontro reúne mais de 100 violeiros de diversas regiões do país, celebrando a música regional. A programação inclui feira de artesanato e atrações culturais durante todo o fim de semana.
Horário: a partir das 16h
Local: Vila Morena – Altos da Av. Afonso Pena
Entrada: gratuita
Espetáculo de dança “Dobra no Tempo” – A performance conduzida por Simone Vieira e interpretada por Rose Mendonça propõe um ritual de movimento e presença, explorando som, corpo e atmosfera cênica.
Horário: 19h
Local: Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177
Entrada: gratuita, com reservas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/solo-dobra-no-tempo-rose-mendonca/3245028
Espetáculo “Trilha Rupestre: memórias que dançam no tempo” – A Sinapse Cia de Dança apresenta uma obra inspirada nas inscrições e paisagens rupestres do Cerrado-Pantanal, trazendo referências da arqueologia e da memória histórica.
Horário: 19h30
Local: Teatro Glauce Rocha
Entrada: gratuita, com reservas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/trilha-rupestre-memorias-que-dancam-no-tempo/3231045
Espetáculo “Carne Viva” – Estreia da obra cênica criada por Estefânia Bueno, interpretada por ela e por Madu Flores. A peça transforma vivências reais de mulheres em arte e reflexão.
Horário: 20h
Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena
Entrada: gratuita
Feira do Baobá — Edição de Natal – A feira traz expositores, gastronomia e atrações culturais em uma edição especial de Natal, em parceria com a UFMS.
Horário: 18h às 22h
Local: Praça Brasilina de Aguiar (Praça do Caiçara) – R. Vila Lobos, 15
Entrada: gratuita
Canalhas Mosh Fest – A Cervejaria Canalhas recebe Bayside Kings (SP), Burning Universe (MS) e XupaKabras (MS) em uma noite de hardcore, energia intensa e conexão com o público.
Horário: 18h
Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99
Entrada: a partir de R$ 30, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/canalhas-mosh-fest/3239595
Cantata Natalina da ASL – Oito corais se apresentam na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, encerrando o ano com repertório tradicional natalino.
Horário: 19h
Local: ASL – R. 14 de Julho, 4653
Entrada: gratuita
Pantanash – 2ª Edição – Renato Pacheco, Jonavo e convidados trazem uma fusão entre folk pantaneiro e country de Nashville em mais uma edição do Pantanash.
Horário: 18h
Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668
Entrada: a partir de R$ 40, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/pantanash-2-edicao/3214377
Orquestra da Família — Especial de Natal – O Shopping Campo Grande recebe apresentação de clássicos natalinos e hinos gospel em uma noite de celebração musical.
Horário: 19h30
Local: Shopping Campo Grande
Entrada: gratuita
Leitura e Cultura em MS – A Livraria Leitura, ao lado do poeta repentista Ruberval Cunha, inicia o projeto com destaque para a obra “Grupo Acaba – A história dos Canta-dores do Pantanal”, de Rodrigo Teixeira.
Horário: 18h
Local: Livraria Leitura – Shopping Campo Grande
Entrada: gratuita
Legião Urbana – Cover Porto Alegre – A banda traz os maiores sucessos da Legião Urbana em apresentação no Blues Bar, celebrando clássicos do rock nacional.
Horário: 20h
Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186
Entrada: R$ 35, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/legiao-urbana-cover-porto-alegre/3218795
Bataguassu
Batarodeio – O Batarodeio 2025 agita a população de Bataguassu e região. A dupla sertaneja Pedro Paulo & Alex vai ao palco nesta sexta-feira. Além dos shows, o Batarodeio 2025 reúne uma variedade de atrativos que complementam a experiência: baile da tenda gratuito todas as noites, praça de alimentação com opções variadas, parque de diversões, prova de tambor, rodeio em touros e premiações em dinheiro destinadas aos competidores.
Horário: a partir das 20h
Local: Parque da Juventude “Fernando Barbosa da Silva”
Entrada: gratuita
Sidrolândia
Expo Sidrolândia – A Expo Sidrolândia chega à 26ª edição com muitas atrações. Nesta sexta-feira tem show gospel com Felipe Rodrigues no palco principal. Logo depois, o rodeio em touros toma conta da arena. Para fechar a noite tem o Tendél, festa que mistura música sertaneja e clima de celebração rural.
Horário: a partir das 17h
Local: Parque de Exposições Waldomiro João Comparim
Entrada: gratuita
Sábado (13)
Espetáculo “Petúnia” — Após circulação pelo interior do Estado, o grupo Fulano di Tal apresenta sua nova montagem em Campo Grande. A obra trata de memória, imaginação e sobrevivência, refletindo sobre o fazer artístico e suas reinvenções.
Horário: 19h
Local: Espaço Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099
Entrada: gratuita
3º Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de MS – O evento reúne mais de 100 artistas da viola de diversas regiões do país, celebrando a tradição da música regional. Durante o fim de semana, o público encontra apresentações, feira de artesanato, touro mecânico e outras atrações.
Horário: 16h
Local: Vila Morena – Altos da Av. Afonso Pena
Entrada: gratuita
Espetáculo “Sombras da Alma” – A Cia. Arte Urbana apresenta a história de Afonso, personagem que enfrenta lembranças, conflitos familiares e decisões marcantes.
Horário: 19h
Local: R. Laguna, 83 – Cabreúva
Entrada: a partir de R$ 15, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/espetaculo-sombras-da-alma-campo-grande/3171755
Espetáculo “Dobra no Tempo” – Ritual cênico conduzido por Simone Vieira e interpretado por Rose Mendonça. A obra explora movimento, som e presença.
Horário: 16h
Local: Sede da CUFA – R. Livino Godói, 710
Entrada: gratuita
Feira Mixturô – A última edição do ano reúne artesanato, gastronomia, moda, antiguidades e economia criativa, com apresentações culturais durante o fim de semana.
Horário: 17h às 22h
Local: Praça do Peixe
Entrada: gratuita
Whindersson Nunes — “Isso Definitivamente Não É Um Culto” – O humorista volta aos palcos com espetáculo inédito, abordando temas como espiritualidade, internet, fim do mundo e atualidades, sempre com humor ácido e observação crítica.
Horário: 19h
Local: Ginásio Dom Bosco
Entrada: a partir de R$ 60, pelo link https://ingressodigital.com/evento/16124/whindersson-nunes-isso-definitivamente-nao-e-um-culto
Natal na Praça — A programação natalina oferece shows, atrações culturais, artesanato e gastronomia. A praça se transforma na Casa do Papai Noel, com atividades para toda a família.
Horário: 17h às 22h
Local: Praça Ary Coelho
Entrada: gratuita
Ratto ao vivo – Show acústico – O cantor Ratto retorna com um show especial, revisitando sucessos de sua trajetória. A abertura é do cantor Yule.
Horário: 18h
Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668
Entrada: a partir de R$ 50, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/ratto-o-melhor-acustico-do-brasil/3183743
Pantanal Underground – 10 anos – O Kafofo recebe uma noite histórica que celebra uma década do Pantanal Underground, movimento que marcou a cena eletrônica underground de Campo Grande. O evento reúne os DJs André Garde, Jay-C e Nik Ros, idealizadores do projeto, além da participação especial de Camilo Rocha, jornalista e pesquisador da cultura clubber, que lança na cidade o livro “Bate Estaca”. A festa revisita a trajetória do espaço criado em 2015, que funcionou como escola, estúdio, clube e hub artístico, influenciando toda uma geração. A noite também marca o lançamento do EP You and Me, parceria entre André Garde, Jay-C e Groenendal, com remix de Nik Ros.
Horário: 23h
Local: Kafofo
Entrada: a partir de R$ 30, pelo link https://ingressozapp.com/produto/pantanal-underground-10-anos/
Festa Colocada Wrapped – A Colocada encerra o ano com edição que mistura pop, funk e música eletrônica. No line-up, DJs Abhner, Gustavo Freitas, Lvcas Moreno, Cru e Allan Gabriel.
Horário: 23h
Local: Mirante Stage – R. Dr. Zerbini, 53
Entrada: a partir de R$ 10
Espetáculo “Carne Viva” – Criação e direção de Estefânia Bueno, com atuação dela e de Madu Flores. A obra transforma relatos reais de mulheres em teatro, reflexão e resistência.
Horário: 20h
Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena
Entrada: gratuita
Espetáculo “Eco(ar)” — Escola de Dança UFMS – A apresentação encerra o ano explorando natureza, sensibilidade e poesia por meio de diversas modalidades da dança.
Horário: 18h
Local: Teatro Glauce Rocha
Entrada: gratuita
Stranger Baile — O BBQ transforma o Ponto Bar com temática inspirada no universo de Stranger Things, luzes vermelhas e sets de DJs.
Horário: 23h
Local: Ponto Bar – R. Dr. Temístocles, 103
Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/bbq-apresenta-stranger-baile/3243022
Quebradeira – Edição Made in BraSil – Tradicional no mês de dezembro, a festa Quebradeira retorna neste sábado com a temática Made in BraSil, trazendo referências da cultura popular brasileira e clima de celebração de fim de ano. A edição deste ano marca o último capítulo antes dos 30 anos do idealizador do evento, que reúne amigos e público em uma tarde-noite de música, convivência e muita brasilidade.
Horário: 16h às 4h
Local: Moovhome Beach – R. Cap. Mário Pio Pereira, 2180 – Rivieira Park
Entrada: R$ 15, na portaria
Rock ‘n’ Friends — NAIP + Larissa e os Pexe – O Lupland recebe duas bandas icônicas do rock sul-mato-grossense para uma noite de repertório clássico e atmosfera intimista.
Horário: 18h30 às 23h55
Local: Lupland – R. Antônio Maria Coelho, 3285
Entrada: R$ 90, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/rock-and-friends-naip-e-larissa-e-os-pexe-lupland/3225373
Especial Armandinho + O Rappa – O Irlandês Pub apresenta dois tributos na mesma noite: Armandinho, com a banda Fino do Fino, e O Rappa, com a banda Kefla.
Horário: 17h às 03h
Local: Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115
Entrada: a partir de R$ 25, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/13-12-especial-armandinho-com-a-banda-fino-do-fino-e-especial-o-rappa-com-a-banda-kefla/3239202
Tonho Sem Medo — O grupo leva seu rock característico à Cervejaria Canalhas em uma apresentação cheia de energia.
Horário: 20h
Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99
Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/tonho-sem-medo-na-cervejaria-canalhas/3216093
Corumbá
Moinho in Concert – O Moinho Cultural apresenta neste fim de semana o Moinho in Concert, espetáculo que reúne música, dança e imagens para contar uma travessia inspirada no caminho ancestral do Peabirú. A montagem envolve mais de 500 artistas, entre orquestra, coral, bailarinos, crianças e jovens atendidos pelo Instituto, em uma celebração que une memória, pertencimento e espiritualidade. Com direção de Márcia Rolon e trilha barroca sul-americana, o concerto transforma Corumbá em um grande palco simbólico.
Horário: 19h30
Local: Moinho Cultural – Corumbá
Entrada: gratuita (com doação voluntária)
Jaraguari
Aniversário de Jaraguari – O município de Jaraguari celebra 72 anos de emancipação político-administrativa com uma programação especial de fim de semana. Neste sábado tem show com a dupla Gilson e Júnior, além do cantor Edson Canela.
Horário: a partir das 18h
Local: Espaço da Feira
Entrada: gratuita
Coronel Sapucaia
Aniversário de Coronel Sapucaia – As festividades em comemoração ao aniversário de Coronel Sapucaia chegam com tudo. Neste sábado, na Praça Fortunato de Oliveira, haverá a inauguração da decoração natalina, chegada do Papai Noel, brinquedos para as crianças e atrações musicais.
Horário: a partir das 18h
Local: Praça Fortunato de Oliveira
Entrada: gratuita
Bataguassu
Batarodeio – A dupla Cezar & Paulinho encerra o Batarodeio.
Horário: a partir das 20h
Local: Parque da Juventude “Fernando Barbosa da Silva”
Entrada: gratuita
Sidrolândia
Expo Sidrolândia – Neste sábado, Eduardo Costa toma conta do palco, com sua voz marcante que traduz a alma da música sertaneja.
Horário: a partir das 17h
Local: Parque de Exposições Waldomiro João Comparim
Entrada: gratuita
Domingo (14)
Feira da Praça Bolívia – A última edição do ano chega em clima natalino, reunindo artesanato, presentes criativos e atrações musicais como Voz Mecê, Simona, Sangre Latino, Nobres e outros nomes locais.
Horário: 9h às 14h
Local: Praça Bolívia
Entrada: gratuita
Feira do Panamá – A Praça do Panamá recebe mais uma edição da feira cultural do bairro, com artesanato, gastronomia, moda circular e apresentações musicais que passam por MPB, chamamé, sertanejo e outras vertentes.
Horário: 9h às 15h
Local: Praça do Panamá – R. Palestina, 1144
Entrada: gratuita
3º Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de MS – Mais de 100 violeiros de diversas regiões do país participam da celebração da música regional. A programação inclui apresentações, feira de artesanato e atividades culturais ao longo da tarde.
Horário: 16h
Local: Vila Morena – Altos da Av. Afonso Pena
Entrada: gratuita
Espetáculo “Dobra no Tempo” – Apresentação que une movimento e sonoridade em um ritual cênico sobre presença e potência do corpo. Direção de Simone Vieira e interpretação de Rose Mendonça.
Horário: 19h
Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177
Entrada: gratuita
Natal na Praça — A programação reúne shows, atrações culturais, artesanato e gastronomia, além de atividades natalinas e a tradicional Casa do Papai Noel.
Horário: 17h às 22h
Local: Praça Ary Coelho
Entrada: gratuita
Stand-up com Murilo Couto – Murilo Couto apresenta novo espetáculo no Teatro Dom Bosco, reunindo observações, improvisos e referências dos seus 15 anos de carreira no humor.
Horário: 19h
Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225
Entrada: a partir de R$ 40, pelo link https://realizashows.com.br/eventos/murilo-couto-campo-grandems-10434.html
Corumbá
Moinho in Concert – O Moinho Cultural apresenta neste fim de semana o Moinho in Concert, espetáculo que reúne música, dança e imagens para contar uma travessia inspirada no caminho ancestral do Peabirú. A montagem envolve mais de 500 artistas, entre orquestra, coral, bailarinos, crianças e jovens atendidos pelo Instituto, em uma celebração que une memória, pertencimento e espiritualidade. Com direção de Márcia Rolon e trilha barroca sul-americana, o concerto transforma Corumbá em um grande palco simbólico.
Horário: 19h30
Local: Moinho Cultural – Corumbá
Entrada: gratuita (com doação voluntária)
Jaraguari
Aniversário de Jaraguari – Já neste domingo tem apresentação da Trupe Guavira, além de gincana e teatro para as crianças.
Horário: a partir das 114h
Local: Espaço da Feira e Estádio Candorzão
Entrada: gratuita
Coronel Sapucaia
Aniversário de Coronel Sapucaia – As festividades continuam no domingão. O público contará com o show de Maria Cecília & Rodolfo e Talles & Rafael.
Horário: a partir das 20h
Local: Ginásio Poliesportivo Rachidão
Entrada: gratuita
Lucas Castro, Comunicação Setesc
Foto de capa: divulgação