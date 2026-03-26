fim de semana vem com stand-up, espetáculos, Natal na Praça e rodeio – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O fim de semana em Mato Grosso do Sul reúne uma programação intensa de artes cênicas, com uma série de espetáculos que transitam entre memória, corpo, afetos e narrativas contemporâneas. Entram em cartaz as obras “Trilha Rupestre: memórias que dançam no tempo”, “Petúnia”, “Carne Viva”, “Dobra no Tempo” e “Sombras da Alma”, espalhadas por diferentes espaços culturais de Campo Grande e oferecendo ao público opções que vão da dança à dramaturgia intimista.

A Praça Ary Coelho, no coração da capital, traz o Natal na Praça, com programação gratuita para toda a família e destaca, neste fim de semana, o show especial de Ana Paula Valadão & Diante do Trono. No humor, dois nomes de peso sobem aos palcos da cidade: Whindersson Nunes, com o espetáculo “Isso Definitivamente Não É Um Culto”, e Murilo Couto, que apresenta nova turnê no Teatro Dom Bosco.

Já no interior, a agenda é marcada por grandes festas populares. Em Bataguassu, o Batarodeio encerra sua edição com shows e provas tradicionais; Sidrolândia recebe mais um fim de semana da Expo Sidrolândia; e os municípios de Coronel Sapucaia e Jaraguari comemoram seus aniversários com programação cultural, apresentações musicais e atrações abertas ao público.

Além disso, Corumbá sedia o Moinho in Concert, que transforma o Moinho Cultural em palco para um grande concerto cênico-musical. O espetáculo reúne mais de 500 artistas, entre orquestra, coral, bailarinos e crianças atendidas pelo Instituto.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (12)

Natal na Praça com Ana Paula Valadão & Diante do Trono – A Praça Ary Coelho recebe a programação do “Natal dos Sonhos” com apresentação especial de Ana Paula Valadão e do grupo Diante do Trono. Um show gratuito para toda a família, dentro da agenda natalina da cidade.

Horário: 17h às 22h (show às 20h30)

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: gratuita

3º Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de MS – O encontro reúne mais de 100 violeiros de diversas regiões do país, celebrando a música regional. A programação inclui feira de artesanato e atrações culturais durante todo o fim de semana.

Horário: a partir das 16h

Local: Vila Morena – Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Espetáculo de dança “Dobra no Tempo” – A performance conduzida por Simone Vieira e interpretada por Rose Mendonça propõe um ritual de movimento e presença, explorando som, corpo e atmosfera cênica.

Horário: 19h

Local: Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: gratuita, com reservas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/solo-dobra-no-tempo-rose-mendonca/3245028

Espetáculo “Trilha Rupestre: memórias que dançam no tempo” – A Sinapse Cia de Dança apresenta uma obra inspirada nas inscrições e paisagens rupestres do Cerrado-Pantanal, trazendo referências da arqueologia e da memória histórica.

Horário: 19h30

Local: Teatro Glauce Rocha

Entrada: gratuita, com reservas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/trilha-rupestre-memorias-que-dancam-no-tempo/3231045

Espetáculo “Carne Viva” – Estreia da obra cênica criada por Estefânia Bueno, interpretada por ela e por Madu Flores. A peça transforma vivências reais de mulheres em arte e reflexão.

Horário: 20h

Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Feira do Baobá — Edição de Natal – A feira traz expositores, gastronomia e atrações culturais em uma edição especial de Natal, em parceria com a UFMS.

Horário: 18h às 22h

Local: Praça Brasilina de Aguiar (Praça do Caiçara) – R. Vila Lobos, 15

Entrada: gratuita

Canalhas Mosh Fest – A Cervejaria Canalhas recebe Bayside Kings (SP), Burning Universe (MS) e XupaKabras (MS) em uma noite de hardcore, energia intensa e conexão com o público.

Horário: 18h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99

Entrada: a partir de R$ 30, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/canalhas-mosh-fest/3239595

Cantata Natalina da ASL – Oito corais se apresentam na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, encerrando o ano com repertório tradicional natalino.

Horário: 19h

Local: ASL – R. 14 de Julho, 4653

Entrada: gratuita

Pantanash – 2ª Edição – Renato Pacheco, Jonavo e convidados trazem uma fusão entre folk pantaneiro e country de Nashville em mais uma edição do Pantanash.

Horário: 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668

Entrada: a partir de R$ 40, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/pantanash-2-edicao/3214377

Orquestra da Família — Especial de Natal – O Shopping Campo Grande recebe apresentação de clássicos natalinos e hinos gospel em uma noite de celebração musical.

Horário: 19h30

Local: Shopping Campo Grande

Entrada: gratuita

Leitura e Cultura em MS – A Livraria Leitura, ao lado do poeta repentista Ruberval Cunha, inicia o projeto com destaque para a obra “Grupo Acaba – A história dos Canta-dores do Pantanal”, de Rodrigo Teixeira.

Horário: 18h

Local: Livraria Leitura – Shopping Campo Grande

Entrada: gratuita

Legião Urbana – Cover Porto Alegre – A banda traz os maiores sucessos da Legião Urbana em apresentação no Blues Bar, celebrando clássicos do rock nacional.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186

Entrada: R$ 35, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/legiao-urbana-cover-porto-alegre/3218795

Bataguassu

Batarodeio – O Batarodeio 2025 agita a população de Bataguassu e região. A dupla sertaneja Pedro Paulo & Alex vai ao palco nesta sexta-feira. Além dos shows, o Batarodeio 2025 reúne uma variedade de atrativos que complementam a experiência: baile da tenda gratuito todas as noites, praça de alimentação com opções variadas, parque de diversões, prova de tambor, rodeio em touros e premiações em dinheiro destinadas aos competidores.

Horário: a partir das 20h

Local: Parque da Juventude “Fernando Barbosa da Silva”

Entrada: gratuita

Sidrolândia

Expo Sidrolândia – A Expo Sidrolândia chega à 26ª edição com muitas atrações. Nesta sexta-feira tem show gospel com Felipe Rodrigues no palco principal. Logo depois, o rodeio em touros toma conta da arena. Para fechar a noite tem o Tendél, festa que mistura música sertaneja e clima de celebração rural.

Horário: a partir das 17h

Local: Parque de Exposições Waldomiro João Comparim

Entrada: gratuita

Sábado (13)

Espetáculo “Petúnia” — Após circulação pelo interior do Estado, o grupo Fulano di Tal apresenta sua nova montagem em Campo Grande. A obra trata de memória, imaginação e sobrevivência, refletindo sobre o fazer artístico e suas reinvenções.

Horário: 19h

Local: Espaço Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: gratuita

3º Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de MS – O evento reúne mais de 100 artistas da viola de diversas regiões do país, celebrando a tradição da música regional. Durante o fim de semana, o público encontra apresentações, feira de artesanato, touro mecânico e outras atrações.

Horário: 16h

Local: Vila Morena – Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Espetáculo “Sombras da Alma” – A Cia. Arte Urbana apresenta a história de Afonso, personagem que enfrenta lembranças, conflitos familiares e decisões marcantes.

Horário: 19h

Local: R. Laguna, 83 – Cabreúva

Entrada: a partir de R$ 15, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/espetaculo-sombras-da-alma-campo-grande/3171755

Espetáculo “Dobra no Tempo” – Ritual cênico conduzido por Simone Vieira e interpretado por Rose Mendonça. A obra explora movimento, som e presença.

Horário: 16h

Local: Sede da CUFA – R. Livino Godói, 710

Entrada: gratuita

Feira Mixturô – A última edição do ano reúne artesanato, gastronomia, moda, antiguidades e economia criativa, com apresentações culturais durante o fim de semana.

Horário: 17h às 22h

Local: Praça do Peixe

Entrada: gratuita

Whindersson Nunes — “Isso Definitivamente Não É Um Culto” – O humorista volta aos palcos com espetáculo inédito, abordando temas como espiritualidade, internet, fim do mundo e atualidades, sempre com humor ácido e observação crítica.

Horário: 19h

Local: Ginásio Dom Bosco

Entrada: a partir de R$ 60, pelo link https://ingressodigital.com/evento/16124/whindersson-nunes-isso-definitivamente-nao-e-um-culto

Natal na Praça — A programação natalina oferece shows, atrações culturais, artesanato e gastronomia. A praça se transforma na Casa do Papai Noel, com atividades para toda a família.

Horário: 17h às 22h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: gratuita

Ratto ao vivo – Show acústico – O cantor Ratto retorna com um show especial, revisitando sucessos de sua trajetória. A abertura é do cantor Yule.

Horário: 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668

Entrada: a partir de R$ 50, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/ratto-o-melhor-acustico-do-brasil/3183743

Pantanal Underground – 10 anos – O Kafofo recebe uma noite histórica que celebra uma década do Pantanal Underground, movimento que marcou a cena eletrônica underground de Campo Grande. O evento reúne os DJs André Garde, Jay-C e Nik Ros, idealizadores do projeto, além da participação especial de Camilo Rocha, jornalista e pesquisador da cultura clubber, que lança na cidade o livro “Bate Estaca”. A festa revisita a trajetória do espaço criado em 2015, que funcionou como escola, estúdio, clube e hub artístico, influenciando toda uma geração. A noite também marca o lançamento do EP You and Me, parceria entre André Garde, Jay-C e Groenendal, com remix de Nik Ros.

Horário: 23h

Local: Kafofo

Entrada: a partir de R$ 30, pelo link https://ingressozapp.com/produto/pantanal-underground-10-anos/

Festa Colocada Wrapped – A Colocada encerra o ano com edição que mistura pop, funk e música eletrônica. No line-up, DJs Abhner, Gustavo Freitas, Lvcas Moreno, Cru e Allan Gabriel.

Horário: 23h

Local: Mirante Stage – R. Dr. Zerbini, 53

Entrada: a partir de R$ 10

Espetáculo “Carne Viva” – Criação e direção de Estefânia Bueno, com atuação dela e de Madu Flores. A obra transforma relatos reais de mulheres em teatro, reflexão e resistência.

Horário: 20h

Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Espetáculo “Eco(ar)” — Escola de Dança UFMS – A apresentação encerra o ano explorando natureza, sensibilidade e poesia por meio de diversas modalidades da dança.

Horário: 18h

Local: Teatro Glauce Rocha

Entrada: gratuita

Stranger Baile — O BBQ transforma o Ponto Bar com temática inspirada no universo de Stranger Things, luzes vermelhas e sets de DJs.

Horário: 23h

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temístocles, 103

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/bbq-apresenta-stranger-baile/3243022

Quebradeira – Edição Made in BraSil – Tradicional no mês de dezembro, a festa Quebradeira retorna neste sábado com a temática Made in BraSil, trazendo referências da cultura popular brasileira e clima de celebração de fim de ano. A edição deste ano marca o último capítulo antes dos 30 anos do idealizador do evento, que reúne amigos e público em uma tarde-noite de música, convivência e muita brasilidade.

Horário: 16h às 4h

Local: Moovhome Beach – R. Cap. Mário Pio Pereira, 2180 – Rivieira Park

Entrada: R$ 15, na portaria

Rock ‘n’ Friends — NAIP + Larissa e os Pexe – O Lupland recebe duas bandas icônicas do rock sul-mato-grossense para uma noite de repertório clássico e atmosfera intimista.

Horário: 18h30 às 23h55

Local: Lupland – R. Antônio Maria Coelho, 3285

Entrada: R$ 90, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/rock-and-friends-naip-e-larissa-e-os-pexe-lupland/3225373

Especial Armandinho + O Rappa – O Irlandês Pub apresenta dois tributos na mesma noite: Armandinho, com a banda Fino do Fino, e O Rappa, com a banda Kefla.

Horário: 17h às 03h

Local: Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115

Entrada: a partir de R$ 25, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/13-12-especial-armandinho-com-a-banda-fino-do-fino-e-especial-o-rappa-com-a-banda-kefla/3239202

Tonho Sem Medo — O grupo leva seu rock característico à Cervejaria Canalhas em uma apresentação cheia de energia.

Horário: 20h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/tonho-sem-medo-na-cervejaria-canalhas/3216093

Corumbá

Moinho in Concert – O Moinho Cultural apresenta neste fim de semana o Moinho in Concert, espetáculo que reúne música, dança e imagens para contar uma travessia inspirada no caminho ancestral do Peabirú. A montagem envolve mais de 500 artistas, entre orquestra, coral, bailarinos, crianças e jovens atendidos pelo Instituto, em uma celebração que une memória, pertencimento e espiritualidade. Com direção de Márcia Rolon e trilha barroca sul-americana, o concerto transforma Corumbá em um grande palco simbólico.

Horário: 19h30

Local: Moinho Cultural – Corumbá

Entrada: gratuita (com doação voluntária)

Jaraguari

Aniversário de Jaraguari – O município de Jaraguari celebra 72 anos de emancipação político-administrativa com uma programação especial de fim de semana. Neste sábado tem show com a dupla Gilson e Júnior, além do cantor Edson Canela.

Horário: a partir das 18h

Local: Espaço da Feira

Entrada: gratuita

Coronel Sapucaia

Aniversário de Coronel Sapucaia – As festividades em comemoração ao aniversário de Coronel Sapucaia chegam com tudo. Neste sábado, na Praça Fortunato de Oliveira, haverá a inauguração da decoração natalina, chegada do Papai Noel, brinquedos para as crianças e atrações musicais.

Horário: a partir das 18h

Local: Praça Fortunato de Oliveira

Entrada: gratuita

Bataguassu

Batarodeio – A dupla Cezar & Paulinho encerra o Batarodeio.

Horário: a partir das 20h

Local: Parque da Juventude “Fernando Barbosa da Silva”

Entrada: gratuita

Sidrolândia

Expo Sidrolândia – Neste sábado, Eduardo Costa toma conta do palco, com sua voz marcante que traduz a alma da música sertaneja.

Horário: a partir das 17h

Local: Parque de Exposições Waldomiro João Comparim

Entrada: gratuita

Domingo (14)

Feira da Praça Bolívia – A última edição do ano chega em clima natalino, reunindo artesanato, presentes criativos e atrações musicais como Voz Mecê, Simona, Sangre Latino, Nobres e outros nomes locais.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia

Entrada: gratuita

Feira do Panamá – A Praça do Panamá recebe mais uma edição da feira cultural do bairro, com artesanato, gastronomia, moda circular e apresentações musicais que passam por MPB, chamamé, sertanejo e outras vertentes.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça do Panamá – R. Palestina, 1144

Entrada: gratuita

3º Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de MS – Mais de 100 violeiros de diversas regiões do país participam da celebração da música regional. A programação inclui apresentações, feira de artesanato e atividades culturais ao longo da tarde.

Horário: 16h

Local: Vila Morena – Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Espetáculo “Dobra no Tempo” – Apresentação que une movimento e sonoridade em um ritual cênico sobre presença e potência do corpo. Direção de Simone Vieira e interpretação de Rose Mendonça.

Horário: 19h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: gratuita

Natal na Praça — A programação reúne shows, atrações culturais, artesanato e gastronomia, além de atividades natalinas e a tradicional Casa do Papai Noel.

Horário: 17h às 22h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: gratuita

Stand-up com Murilo Couto – Murilo Couto apresenta novo espetáculo no Teatro Dom Bosco, reunindo observações, improvisos e referências dos seus 15 anos de carreira no humor.

Horário: 19h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225

Entrada: a partir de R$ 40, pelo link https://realizashows.com.br/eventos/murilo-couto-campo-grandems-10434.html

Corumbá

Moinho in Concert – O Moinho Cultural apresenta neste fim de semana o Moinho in Concert, espetáculo que reúne música, dança e imagens para contar uma travessia inspirada no caminho ancestral do Peabirú. A montagem envolve mais de 500 artistas, entre orquestra, coral, bailarinos, crianças e jovens atendidos pelo Instituto, em uma celebração que une memória, pertencimento e espiritualidade. Com direção de Márcia Rolon e trilha barroca sul-americana, o concerto transforma Corumbá em um grande palco simbólico.

Horário: 19h30

Local: Moinho Cultural – Corumbá

Entrada: gratuita (com doação voluntária)

Jaraguari

Aniversário de Jaraguari – Já neste domingo tem apresentação da Trupe Guavira, além de gincana e teatro para as crianças.

Horário: a partir das 114h

Local: Espaço da Feira e Estádio Candorzão

Entrada: gratuita

Coronel Sapucaia

Aniversário de Coronel Sapucaia – As festividades continuam no domingão. O público contará com o show de Maria Cecília & Rodolfo e Talles & Rafael.

Horário: a partir das 20h

Local: Ginásio Poliesportivo Rachidão

Entrada: gratuita

Lucas Castro, Comunicação Setesc

Foto de capa: divulgação