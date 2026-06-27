Prefeitura assina convênio de retaguarda hospitalar com Santa Casa de Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, assinou nesta quarta-feira, dia 10/12, junto à Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, o convênio de retaguarda hospitalar que estava judicializado desde outubro desse ano, mantido por força de liminar que garantia a continuidade de diversos serviços contemplados no contrato de parceria com a entidade.
Durante esse período, Prefeitura e Santa Casa discutiram os detalhes desse novo convênio com o objetivo de encerrar a ação judicial e retomar a histórica parceria entre as partes.
O novo convênio contempla:
Internação Clínica – Atendimento clínico, clínica geral, clínica causas externas e nefrologia.
Internação Cirúrgica de Urgência e Emergência – Pequenas cirurgias, cirurgia geral, aparelho digestivo, vascular, cirurgia de buco maxilo, outras cirurgias, cirurgia de aparelho osteomuscular e sistema nervoso.
Internação Cirúrgica Eletiva – Vascular, cirurgia da próstata, aparelho geniturinário, sistema nervoso e ambulatório pré e pós cirúrgico.
Oncologia – Oncologia clínica e cirurgias oncológicas.
Queimados – Cirurgia reparadora/queimados.
Ambulatorial – Exames laboratoriais (pacientes internos), mamografia (pacientes internos), mamografia (rede municipal), anatomopatológico (pacientes internos), eletroneuromiografia (rede municipal), holter (rede municipal), mapa (rede municipal), teste ergométrico (rede municipal), ressonância magnética (paciente internos), raio X (paciente internos), USG (pacientes internos), USG sem doppler (rede municipal), tomografia (pacientes internos), tomografia (urgência /UPA), EDA (pacientes internos), colonoscopia (pacientes internos), ambulatório pós cirúrgico urgência, consulta médicas em oncologia, consultas médicas em hemodiálise, ambulatório de ortopedia (inclui-se procedimentos), curativo grau II e procedimentos queimados, sessões de quimioterapia e faec-nefrologia (sessões).
O valor mensal base é de R$ 4.650.130,01 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil, cento e trinta reais e um centavo), podendo variar de acordo com os serviços contratados.
Com a assinatura desse novo convênio a Prefeitura equaliza as diversas parcerias com os entes do município que atuam construindo uma saúde pública de qualidade, eficiente e com respeito ao cidadão.