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Primeiras cestas mágicas de Natal do Grupo Égia são entregues aos ganhadores

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Carliany Pinho Dias – Foto: João Vitor Alencar/Grupo Égia de Comunicação

O Grupo Égia de Comunicação já presentou os três primeiros sorteados da promoção Cesta Mágica de Natal. As entregas aconteceram na última quarta-feira, 10, nas residências dos ganhadores. 🎅🏼🎄

🍖🍗 A campanha, lançada no início de dezembro, busca beneficiar famílias com alimentos e itens tradicionais da ceia de fim de ano. A iniciativa envolve todos os veículos do grupo – Portal Roraima em Tempo, a Rádio 93FM e TV Imperial.

Os felizardos dos primeiros sorteios promovidos pelas emissoras foram Marcos Jonatan Casagrande, Tacyra Chagas do Nascimento e Carliany Pinho Dias.

“Estou muito feliz. Fiquei muito surpresa. Eu assisto todos os dias. Ele falou uma coisa certa: ‘ela deve estar vibrando’ e eu realmente estava vibrando aqui em casa com a minha mãe. Estou muito feliz. Muito obrigada a todos. Foi uma felicidade enorme”, disse a telespectadora da TV Imperial, Tacyra, ao receber a cesta.

Sorteada Tacyra Chagas – Foto: João Vitor Alencar/Grupo Égia de Comunicação

Ouvinte assíduo da Rádio 93FM, Marcos não escondeu a alegria de ter sido um dos sorteados. Ele aproveitou para deixar uma dica de ouro. “É uma rádio muito boa, acompanhada do Grupo Égia, tem bastante promoção e a gente não pode deixar de ouvir, porque pode perder uma oportunidade como essa”, ressaltou.

Sorteado Marcos Casagrande – Foto: João Vitor Alencar/Grupo Égia de Comunicação

Ao todo, a promoção prevê a entrega de nove cestas natalinas, distribuídas por meio de sorteios que acontecem até o dia 20 de dezembro.

Como participar

Os sorteios acontecem toda sexta e sábado. Fique atento à programação. Acompanhe os programas Sempre de Bem, Cidade Alerta e Mete Bronca pela TV, no canal 6.1, e sintonize a 93 FM para ouvir o programa Insano, das 13h às 18h, e o Sabadão, das 9h ao meio-dia.

Para concorrer a uma das cestas do Roraima em Tempo é muito simples: basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (95) 98117-0122 respondendo à pergunta “Qual grupo de comunicação te presenteia com uma linda Cesta de Natal?”. Também é necessário enviar um print comprovando que você segue a página do Roraima em Tempo no Instagram e outro print de uma das colunas do portal e pronto! 🎁

Fonte: Da Redação

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