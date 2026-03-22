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Corpo de mulher é encontrado às margens do banho Cachoeirinha no Cidade Satélite

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Rabecão do IML – Foto: Fabio Calilo/Arquivo Roraima em Tempo

Um corpo de uma mulher foi encontrado às margens de rio, conhecido como Banho do Cachoeirinha, na noite desta quinta-feira, 11, bairro Cidade Satélite.

De acordo com informações da Polícia Militar de Roraima (PMRR), as equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), usaram uma embarcação e iniciaram as buscas por volta de 18 horas. Após duas horas, a equipe de resgate conseguiu localizar o corpo do sexo feminino, de meia-idade, aparentemente indígena, sem qualquer documento de identificação. Encerrando as buscas aproximadamente às 20h20 da noite.

Uma análise preliminar realizada pela perícia da Polícia Civil de Roraima (PCRR) indicou que o óbito pode ter decorrido de morte natural, não sendo identificados, naquele momento, sinais evidentes de violência.

O Instituto de Medicina Legal (IML) removeu o corpo do local.

Fonte: Da Redação

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