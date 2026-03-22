Dedicação e protagonismo marcam edição 2025 do programa Estudantes no Controle – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O programa Estudantes no Controle 2025 chega ao seu desfecho celebrando uma das edições mais participativas e representativas, fortalecendo a cidadania, a transparência e o protagonismo juvenil nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Neste ano, a iniciativa registrou crescimento expressivo, reunindo 162 escolas de 56 municípios e envolvendo diretamente 3.240 estudantes. Foram mais de três mil jovens discutindo, propondo, analisando e construindo, em conjunto, ações para tornar o ambiente escolar mais participativo, acessível e democrático.

Ao longo dos últimos meses, o programa mobilizou intensamente equipes pedagógicas, gestores, professores orientadores e as comunidades escolares de todas as regiões do Estado. A qualidade dos projetos apresentados demonstrou alto nível de dedicação e maturidade dos estudantes, que assumiram papéis de liderança, desenvolveram diagnósticos precisos sobre suas realidades e criaram soluções criativas e eficientes. A disputa entre as escolas foi acirrada, marcada por iniciativas sólidas e inovadoras, todas alinhadas à melhoria contínua do ambiente escolar.

A cerimônia de encerramento será realizada no dia 15 de dezembro, às 13h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, e reunirá autoridades estaduais. Representantes das 18 escolas premiadas participarão do evento, incluindo as 15 finalistas e as três vencedoras do Troféu Interação, reconhecimento concedido às instituições que mais se destacaram no fortalecimento das relações e do engajamento dentro do ambiente escolar.

Durante a preparação para o evento final, autoridades estaduais destacaram o impacto positivo e crescente do programa. O controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda, afirmou que as escolas superaram todas as expectativas e ressaltou a criatividade e o comprometimento dos estudantes. “É inspirador ver como os estudantes assumiram o protagonismo e conduziram ações transformadoras. Parabenizo todas as escolas envolvidas pelo brilhante trabalho”, declarou. Já o secretário de Educação, Hélio Daher, enfatizou o caráter formativo da iniciativa, afirmando que o Estudantes no Controle estimula o senso de responsabilidade, o pensamento crítico e a autonomia dos jovens, reforçando o compromisso do Estado com uma educação pública de qualidade.

A edição 2025 do “Estudantes no Controle” reafirma o compromisso de Mato Grosso do Sul com a formação cidadã, a inovação e o fortalecimento das escolas. Mais do que reconhecer projetos, o programa destaca o papel ativo dos estudantes na construção de ambientes escolares mais acessíveis, acolhedores e sustentáveis — um movimento que transforma realidades, forma lideranças e inspira novas gerações.

Thalita Vieira, Comunicação CGE

Foto: Bruno Rezende, Secom/arquivo