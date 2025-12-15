TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº º. 02/2025

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através da sua autoridade superior, torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE para as Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil.
ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado do Processo acima mencionado, em favor da(s) empresas(s) vencedora(s) da licitação, conforme abaixo demonstrado:
Produtor vencedor:
GRUPO FORMAL:
Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda.
Valor Total: R$ 797.213,00 (setecentos e noventa e sete mil duzentos e treze reais).
Data: 15/12/2025
Josmail Rodrigues,
Prefeito Municipal.