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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº º. 02/2025

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O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através da sua autoridade superior, torna público o resultado do processo supra.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE para as Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil.

ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado do Processo acima mencionado, em favor da(s) empresas(s) vencedora(s) da licitação, conforme abaixo demonstrado:

Produtor vencedor:

GRUPO FORMAL:

Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda.

Valor Total: R$ 797.213,00 (setecentos e noventa e sete mil duzentos e treze reais).

Data: 15/12/2025

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.

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