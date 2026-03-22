Jogos de Integração dos Servidores 2025 fortalecem laços e celebram o espírito coletivo do IFSP – IFSP

Com cerca de 500 participantes, terceira edição do JIS transforma esporte em encontro, pertencimento e conexão entre servidores de todos os campi

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Nos dias 12 e 13 de dezembro, a Faculdade de Educação Física da Unicamp foi tomada por cores, torcidas animadas e muitas histórias de integração. A terceira edição dos Jogos de Integração dos Servidores (JIS) 2025 reuniu cerca de 500 servidores do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), vindos de praticamente todos os campi, em uma programação marcada pelo esporte, pela convivência e pelo fortalecimento dos vínculos institucionais.

As disputas ocorreram nas modalidades de atletismo, basquete 3×3, beach tennis, futsal, natação, tênis de mesa, voleibol e xadrez, envolvendo atletas experientes, iniciantes e até torcedores que fizeram do evento um verdadeiro festival de encontros.

Logo na chegada, a proposta da organização já indicava o tom do JIS 2025: integrar. Cada participante recebeu uma cartela com os nomes dos campi e adesivos com a identificação da própria unidade. O desafio era simples e eficaz — preencher a cartela com adesivos de todos os campi participantes. A dinâmica funcionou como um convite à conversa e à troca, aproximando servidores que, muitas vezes, só se conheciam virtualmente. A ideia conquistou também as crianças que acompanharam suas famílias e se divertiram completando o desafio, transformando o espaço esportivo em um ambiente ainda mais acolhedor.

Outro espetáculo à parte foram as torcidas. O Campus São Roque roubou a cena nesse quesito, com uma animação contagiante liderada pelo mascote Alcafofo, uma irreverente garrafa de vinho estilizada. Leques, caixa de som e muita empolgação embalaram os jogos e arrancaram sorrisos do público, mostrando que, no JIS, competir e celebrar caminham juntos.

Organizado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRD), o evento evidenciou o crescimento e a consolidação dos Jogos ao longo dos anos. Para o pró-reitor Bruno Luz, o aumento no número de participantes é reflexo direto do sentido que o JIS passou a ter para os servidores, mesmo em um cenário de restrições orçamentárias.

“Uma coisa muito bacana dos jogos é que ele continua mantendo o clima de integração. A gente teve a primeira edição com três modalidades, depois seis, e agora chegamos a oito. Estamos aqui desde sexta-feira, com servidores de quase todos os campi, praticando esporte e convivendo. O JIS é esse espaço em que o servidor se sente abraçado pela instituição, percebe que o IFSP é muito mais do que o trabalho do dia a dia. É um lugar de encontro, de reconhecimento e de pertencimento”, destacou.

Segundo ele, mesmo com o custeio da participação sendo assumido pelos próprios servidores nesta edição, a adesão foi expressiva. “Isso mostra o quanto o JIS é significativo. Em 2026 estaremos de volta e esperamos fazer um evento ainda maior, atendendo cada vez mais servidores do estado de São Paulo”, completou.

O sentimento de realização também foi compartilhado pela comissão organizadora. Joelma Nogueira ressaltou os desafios enfrentados e a força coletiva que tornou o evento possível.

“Nosso maior desafio foi realizar um grande evento com poucos recursos e sermos surpreendidos positivamente por uma adesão tão grande. Muitos servidores vieram de forma voluntária, tanto como atletas quanto na organização. A comissão trabalhou demais, e eu faço questão de agradecer. E deixo um recado para quem ainda não veio: JIS apaixona”, afirmou.

Ela também fez questão de reconhecer o legado deixado pelas comissões das edições anteriores, que, segundo ela, foi fundamental para o sucesso de 2025.

Para quem vive o JIS dentro das quadras e fora delas, o evento é sinônimo de alegria e pertencimento. Rodolfo Liporani, da equipe do Campus São Roque, resumiu o espírito da participação.

“Estamos aqui representando São Roque com 21 atletas, disputando voleibol, xadrez, atletismo, natação e tênis de mesa. Viemos com o propósito de trazer alegria, integração e conhecer colegas de outros campi. Para quem ainda não conhece o JIS, fica o convite: vocês não sabem o que estão perdendo. Isso aqui também é IFSP.”

O clima familiar foi outro destaque da edição. Muitos servidores levaram seus familiares para acompanhar as competições, reforçando o caráter inclusivo do evento. É o caso de Fábio Henrique Cincotto, servidor do Campus Avaré, que participou novamente das disputas de xadrez e futsal. Desta vez, saiu com a medalha de ouro no xadrez — conquista celebrada de perto pela esposa, visivelmente orgulhosa.

Mais do que resultados esportivos, o JIS 2025 cumpriu seu papel de promover reencontros, criar novas conexões e renovar o sentimento de pertencimento à instituição. Um espaço onde o IFSP se revela também como convivência, cuidado e comunidade.

As imagens oficiais do evento estão disponíveis no drive do JIS 2025 para acesso dos participantes.