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Mundial de Clubes de vôlei masculino começa neste terça-feira em Belém

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O Ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém (PA), será palco do Mundial de Clubes de vôlei masculino a partir desta terça-feira (16). O Brasil conta três times entre os oito participantes. Atual campeão, o Cruzeiro será o primeiro a estrear: às 10h (horário de Brasília), a equipe mineira encara o Osaka Bluteon (Japão), pelo Grupo B. Já o conterrâneo Praia Clube enfrenta o Al-Rayyan (Catar) às 17h e o Vôlei Renata, de Campinas (SP) duela com o Zawiercie (Polônia) às 20h30 – ambos os jogos pelo Grupo A. As partidas terão transmissão ao vivo na VBTV, streaming da Federação Internacional de Voleibol (FIVB)

Esta é a primeira vez que a capital paraense sedia o evento da FIVB, desde a criação do Mundial em 1989. Outras quatro cidades do país já receberam a competição: São Paulo (1991), Betim (2013, 2015, 2026, 2019, 2021 e 2022), Belo Horizonte (2014) e Uberlândia (2024).

Entre os favoritos ao título está o Cruzeiro, vencedor da Superliga 2024/25. O time celeste coleciona cinco troféus do Mundial de Clubes (2013, 2015, 2016, 2021 e 2024) e divide o posto de maior vencedor do torneio com o Trentino (Itália), também pentacampeão, mas fora desta edição. Além do Osaka (Japão), vice-campeão asiático, o Cruzeiro enfrentará o Perugia (Itália), campeão europeu, e o Swehly Sports Club (Líbano), campeão africano, ambos pelo Grupo B.

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Vice-campeão sul-americano, o Praia Clube está na chave A, junto com o Vôlei Renata, de Campinas, que conquistou a vaga reservada ao país-sede. No mesmo grupo estão o polonês Zawiercie, vice-campeão europeu e o catari Al-Rayyan Sports Club, campeão asiático.

Na primeira fase do Mundial, os quatro clubes de cada chave competem entre si, até quinta-feira (18). Os dois primeiros colocados se classificam às semifinais, programadas para sábado (20). A decisão do título e a disputa do bronze ocorrerão no domingo (20).

Primeira fase – jogos de times brasileiros

Terça-feira (16)

10h – Cruzeiro x Osaka Bluteon

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17h – Al-Rayyan x Praia Clube

20h30 – Campinas x Zawiercie

Quarta (17)

10h – Cruzeiro x Swehly

20h30 – Campinas x Praia Clube

Quinta (18)

10h – Cruzeiro x Perugia

17h – Praia Clube x Zawiercie

20h30 – Campinas x Al-Rayyan

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