Retrospectiva 2025 – Assistência Social fortalece proteção, convivência e cuidado às famílias bonitenses – Prefeitura Municipal de Bonito

A Secretaria Municipal de Assistência Social encerra 2025 com uma série de avanços na oferta de serviços, na ampliação dos atendimentos e no fortalecimento das políticas públicas voltadas às famílias bonitenses. Integrada ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a pasta desenvolveu ações em todas as modalidades de proteção: Básica, Especial e de Alta Complexidade, promovendo inclusão, acolhimento, convivência e garantia de direitos.

Proteção Social Básica: convivência, fortalecimento de vínculos e desenvolvimento comunitário

O CRAS Dra. Irene dos Santos segue como a porta de entrada da Assistência Social em Bonito, com mais de 3 mil atendimentos realizados em 2025, 837 visitas domiciliares e dezenas de oficinas e ações de orientação às famílias.

Por meio do PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família), cerca de 60 famílias foram acompanhadas com planos de atendimento personalizados, além dos atendimentos do Serviço de Proteção Social no Domicílio, voltado a idosos, gestantes, crianças de até 6 anos e pessoas com deficiência.

No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), a secretaria manteve atuação expressiva, atendendo 1.200 crianças e adolescentes ao longo do ano. As atividades foram desenvolvidas pelos grupos referenciados ao CRAS, como o Crescendo Feliz, e pelas organizações parceiras Instituto Internacional Visão de Vida, Instituto Família Legal e Instituto Mirim Ambiental, que ampliam o alcance das ações de convivência e prevenção de vulnerabilidades no território.

O SCFV também engloba a Banda Municipal de Bonito, que se destacou pela forte presença em eventos oficiais, culturais e educacionais, oferecendo formação musical, disciplina e protagonismo juvenil. Atualmente a Banda Municipal conta com a participação de 130 músicos.

Outro destaque da Proteção Básica é o grupo Mulheres que Criam, com 90 participantes e 247 atividades realizadas, entre rodas de conversa, oficinas criativas, ações em assentamentos e participação em eventos culturais da cidade.

O município também mantém parceria com a Associação Pestalozzi de Bonito, que atende pessoas com deficiência em integração com as políticas de saúde e educação, com capacidade para 120 usuários.

Já o Serviço de Convivência para a Pessoa Idosa atendeu cerca de 230 idosos, somando 1.300 participações em atividades de bem-estar, lazer, oficinas temáticas e encontros no distrito Águas do Miranda.

Cadastro Único e Bolsa Família

Com 133% de cobertura, o Cadastro Único realizou 4.545 atendimentos, garantindo acesso ao Bolsa Família, BPC, Tarifa Social de Energia e demais programas federais.

Proteção Social Especial: garantia de direitos e prevenção a violações

O CREAS Faça Bonito acompanhou 43 famílias e realizou 477 atendimentos, somando 1.091 registros de atendimento e 179 visitas domiciliares. A unidade atuou de forma intensa em campanhas e ações educativas, especialmente no 18 de Maio, Agosto Lilás, combate ao trabalho infantil e prevenção à violência contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos.

A primeira infância também recebeu atenção especial dentro da Proteção Especial, com a participação do CREAS no Comitê da Primeira Infância, ações preventivas em escolas, encontros intersetoriais e mobilizações voltadas ao cuidado e à proteção das crianças nos primeiros anos de vida.

Alta Complexidade: cuidado integral e proteção contínua

A Casa de Acolhimento Raio de Sol garantiu proteção integral a 7 crianças e adolescentes, assegurando um ambiente seguro e acolhedor, com atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer, além de acompanhamento psicossocial e articulação com toda a rede de proteção.

A Instituição de Longa Permanência para Idosos São José manteve atendimento para 22 moradores, oferecendo cuidado contínuo, convivência comunitária e qualidade de vida.

Geração de trabalho e renda

O Programa Fazendo Bonito ofertou oportunidades de ocupação e renda a famílias em situação de vulnerabilidade. Das 100 vagas disponíveis, 73 estiveram preenchidas ao longo de 2025.

Compromisso com cuidado, dignidade e inclusão

A Assistência Social de Bonito fecha 2025 com uma rede fortalecida, equipes atuantes e resultados concretos na promoção da dignidade, da convivência comunitária e da proteção das famílias. Com sensibilidade, responsabilidade e diálogo, a secretaria segue firme em seu compromisso com quem mais precisa.