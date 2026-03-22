Servidores terceirizados protestam na Secretaria de Educação para pedir pagamento



Manifestação em frente à Seed – Foto: Pedro Ribeiro/TV Imperial/Grupo Égia



Servidores terceirizados da empresas União Comércio e Serviços, que prestam serviços de limpeza, se reuniram na frente da Secretaria de Educação do Estado (Seed) nesta sexta-feira, 12, para cobrar pagamento dos salários.

Conforme os relatos, os atrasos ocorrem há pelo menos sete meses. Os funcionários chegam a ficar semanas sem receber e sem direito aos vales alimentação e transporte.

Além disso, os funcionários explicaram que, ao entrar em contato com a empresa, a mesma não apresenta nenhuma justificativa.

“Até quem entrou de férias está sem receber. E todo mês vem acontecendo isso. Então agora resolvemos parar pra reivindicar nossos direitos”, disse uma funcionária que preferiu não se identificar.

“Todos os meses pagam nosso salário passando do quinto dia útil e oque está acontecendo e que estamos trabalhando praticamente um mês e meio para poder receber tanto o salário quanto vale alimentação. Somos pais e mães, precisamos levar nosso sustento pra casa e todos os meses é a mesma conversa. Segundo o presidente do sindicato passou pra nós é que estão esperando receber uma nota”, disse outra colaboradora.

União Comércio

A empresa União Comércio é registrada no nome de Antônia Pereira de Araújo e Gilmar Pereira de Araújo, parentes do senador Mecias de Jesus (Republicanos).

De acordo com a denúncia enviada à redação, os irmãos Gilmar e Antônia mantêm uma vida muito simples, que não condiz com os valores recebidos pela empresa. E como resultado, a sócia, inclusive, residia em uma casa simples no bairro Cambará, em Boa Vista.

Histórico

A empresa registra um histórico de inadimplência com os funcionários. Entre 2021 e 2023 ocorreram várias manifestações em frente à Maternidade Nossa Senhora de Nazareth para cobrar pagamento.

Em uma dessas ocasiões, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviços e Limpeza Urbana (Siemaco), Alexandre Grossi afirmou que os atrasos já contabilizavam dois meses.

Seed

Em nota, a Secretaria de Educação disse que o pagamento da empresa terceirizada segue tramitação normal, está em fase de processamento no departamento financeiro e controle interno e deve ser efetivado nos próximos dias.

A Seed explicou ainda que todos os pagamentos estão sendo realizados dentro do prazo legal, e os serviços também estão sendo executados de forma regular.

Fonte: Da Redação