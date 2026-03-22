‘Corujão da Saúde’ realiza mais de 35 mil procedimentos na primeira fase – Agência de Notícias

Desde o início, no dia 1º de julho deste ano, o programa “Corujão da Saúde”, já realizou, até o momento, 35.371 procedimentos para pacientes que estavam na demanda municipal. O número integra a etapa de conclusão da primeira fase do programa.

Foram ofertados exames de mamografia, cirurgia urológica, cirurgia ginecológica, cirurgia de aparelho digestivo (colecistectomia e hérnia), audiometria, USG Doppler, USG Geral, cirurgia de varizes, ecocardiograma e laqueadura.

Os procedimentos foram executados das 7h às 22h, pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (Saúde), em parceria com as instituições: Santa Casa de Misericórdia, Amhemed, Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos de Sorocaba (Apadas) e Top Imagem, além da Policlínica Municipal.

Para o próximo ano, a SES viabilizará novos procedimentos dando sequência à segunda etapa, otimizando a fila de espera com fomento de atualização cadastral dos usuários SUS e incentivando a comunicação para informar o município caso já tenham efetuado os procedimentos em unidades da rede suplementar (privada).

“Foi mais um importante passo dado pela Prefeitura no objetivo de atender a população e dar sequência aos atendimentos de saúde que estavam represados. Para o ano que vem, buscaremos ainda mais modalidades de parcerias para dar andamento no programa”, destaca o secretário da Saúde, Dr. João Pedro Arruda Fraletti Miguel.