NOTÍCIAS

‘Corujão da Saúde’ realiza mais de 35 mil procedimentos na primeira fase – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em ‘Corujão da Saúde’ realiza mais de 35 mil procedimentos na primeira fase – Agência de Notícias



12 de dezembro de 2025

17:08

Por: Bruno Rodrigues

Desde o início, no dia 1º de julho deste ano, o programa “Corujão da Saúde”, já realizou, até o momento, 35.371 procedimentos para pacientes que estavam na demanda municipal. O número integra a etapa de conclusão da primeira fase do programa.

Foram ofertados exames de mamografia, cirurgia urológica, cirurgia ginecológica, cirurgia de aparelho digestivo (colecistectomia e hérnia), audiometria, USG Doppler, USG Geral, cirurgia de varizes, ecocardiograma e laqueadura.

Os procedimentos foram executados das 7h às 22h, pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (Saúde), em parceria com as instituições: Santa Casa de Misericórdia, Amhemed, Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos de Sorocaba (Apadas) e Top Imagem, além da Policlínica Municipal.

Para o próximo ano, a SES viabilizará novos procedimentos dando sequência à segunda etapa, otimizando a fila de espera com fomento de atualização cadastral dos usuários SUS e incentivando a comunicação para informar o município caso já tenham efetuado os procedimentos em unidades da rede suplementar (privada).

“Foi mais um importante passo dado pela Prefeitura no objetivo de atender a população e dar sequência aos atendimentos de saúde que estavam represados. Para o ano que vem, buscaremos ainda mais modalidades de parcerias para dar andamento no programa”, destaca o secretário da Saúde, Dr. João Pedro Arruda Fraletti Miguel.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 54/2024 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE INDIVIDUAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BONITO/MS. – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, que será regida pela Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, pelo Decreto Municipal nº. 229/2023 e Decreto Municipal nº. 15 de 05 de fevereiro de 2024, que regulamenta as […]
NOTÍCIAS

PAT de Sorocaba oferece 209 vagas de emprego na segunda-feira (18) – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

14 de novembro de 2024 15:54 Por: Evelyn Azevedo O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sorocaba, ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), da Prefeitura de Sorocaba, oferecerá, na segunda-feira (18), 209 vagas de trabalho na cidade. Os munícipes podem se candidatar comparecendo ao PAT Central e ao PAT […]
NOTÍCIAS

Estrada do Sertãozinho será interditada no próximo dia 10

Posted on Author boavistaagora.com.br

A previsão é de que a estrada, que é corredor de ônibus, seja liberada para o tráfego na próxima segunda (10), mesmo dia em que será implantada a galeria de águas pluviais – Foto: PMSJC Rosi Masiero Secretaria de Manutenção da Cidade A Prefeitura de São José dos Campos vai implantar, na próxima […]