Agência Minas Gerais | Governo de Minas inaugura Unidade Básica de Saúde em Piumhi

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, participou, nesta segunda-feira (15/12), da inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Mitermyer Terra, em Piumhi, no Centro-Oeste do estado. Após a cerimônia, ainda no município, ele vistoriou as obras de outra UBS, a unidade Arlindo Barbosa Neto, que também está finalizada e tem previsão de ser inaugurada no próximo mês.

As duas unidades receberam investimento de aproximadamente R$ 4 milhões e, juntas, terão capacidade de atender mais de 7 mil pessoas, ampliando o acesso à saúde dos quase 38 mil habitantes do município. “Essa é mais uma UBS que entregamos com recursos do Estado e aqui tivemos o orgulho de repassar para duas que já estão prontas. Isso se soma uma remodelagem da saúde no estado”, disse o vice-governador do Estado, enfatizando o papel dessas estruturas para a população.

 
 
 
   
   

 

Desde 2019, o Governo de Minas já repassou quase R$ 550 milhões para construção de novas UBS e o Estado deve entregar cerca de 400 unidades até 2026. Boa parte dessas estruturas são obras paralisadas em gestões anteriores, retomadas pela administração atual.

Com investimentos estratégicos, descentralização de serviços e repasses de recursos aos municípios, os serviços de saúde no interior de Minas estão cada vez mais completos, diminuindo a necessidade de deslocamentos para cidades maiores, para a realização de tratamentos mais complexos ou de exames.

“Nós temos hoje 690 municípios que tem 100% de cobertura de assistência primária, ou seja, tem posto de saúde para 100% da população. Temos muito orgulho disso. Faltam mais ou menos 250 postos de saúde no estado inteiro para chegarmos à totalidade”, complementou Mateus Simões.

Saúde em Piumhi

Desde 2019, o Governo de Minas investiu mais de R$ 12,3 milhões na Atenção Primária à Saúde (APS) do município, valores que vêm aumentando a cada ano, assim como em todo o estado.

A atual gestão já destinou mais de R$ 37,1 milhões para o Fundo Municipal de Saúde de Piumhi desde 2019, montante que contempla políticas como o Valora Minas, que abrange a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi; o Opera Mais Minas, que visa reduzir a fila de cirurgias eletivas no município; além da entrega de um tomógrafo e um mamógrafo para ampliar os serviços de saúde para a população.

