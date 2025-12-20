ENTRETENIMENTO

Pesquisa da Flup mostra força da literatura nas periferias do Rio

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Pesquisa da Flup mostra força da literatura nas periferias do Rio

Por MRNews

Por EBC,

SIGA NOSSO CANAL DO WHATSAPP AGORA

Uma pesquisa realizada com moradores do Rio de Janeiro que participaram da Festa Literária das Periferias (Flup) de 2025 mostra o lugar central ocupado pela literatura na vida dessas pessoas. 

As entrevistas foram realizadas no evento, entre 19 e 30 de novembro de 2025, e os entrevistados disseram ter lido, em média, oito livros nos últimos 12 meses, e 82% deles estavam lendo alguma publicação quando a pesquisa foi feita.

SIGA-NOS NO WHATSAPP COM MAIS NOTICIAS

<!– Composite Start

–>

Os dados indicam um público leitor majoritariamente feminino (70%). Já a distribuição etária mostra equilíbrio: o maior grupo tem entre 30 e 39 anos (31,7%), seguido por pessoas entre 40 e 49 anos (25%) e entre 20 e 29 anos (24,5%). Também havia leitores entre 50 e 59 anos (12,8%), 10 e 19 anos (3,3%) e 60 a 69 anos (2,7%).

O romance literário aparece como o gênero preferido, seguido por obras de sociologia e política, história, poesia, filosofia, biografias, crônicas e humor, artes, ficção científica, HQs/mangás, literatura policial, fanfics e autoajuda.

Os entrevistados são moradores de diferentes territórios considerados periféricos das zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio, como Madureira, Bangu, Realengo, Campo Grande, Acari, Irajá, Guadalupe, Marechal Hermes, Rocha Miranda, Cascadura, Piedade e Jacarepaguá. Também participaram pessoas de municípios da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de Meriti e Mesquita.

O levantamento também aponta o reconhecimento da produção cultural local. Mais da metade dos entrevistados (59%) afirma conhecer artistas de seus próprios territórios. Para o idealizador e curador geral da Flup, Júlio Ludemir, esse dado confirma a vitalidade da cena literártia periférica.

“A produção artística periférica é reconhecida e valorizada por quem vive nesses territórios”, afirma.

“O desafio está em garantir que essa criação, ao atravessar fronteiras e alcançar novos públicos, gere retorno real para seus autores e comunidades, evitando a recorrente apropriação cultural das periferias por grupos elitizados”, observa Ludemir.

“Os processos formativos ao longo do ano e o evento em si, com seus debates e shows e outras atrações, são parte desse esforço de devolver à própria comunidade reconhecimento e valor daquilo que ela produz”, completa.

 

Público participa da Festa Literária das Periferias (Flup), no Circo Voador. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Livro físico é o preferido

O gosto pela leitura é elevado entre os frequentadores da Flup. Ao avaliarem o quanto gostam de ler, em uma escala de 1 a 5, 66% atribuíram nota máxima, enquanto 20% deram nota 4 e 11% nota 3. Apenas 3% atribuíram notas entre 1 e 2.

O livro físico predomina na preferência dos leitores, citado por 79% dos respondentes, enquanto 19% preferem o digital, e 2%, o audiolivro. Entre os fatores que influenciam o hábito da leitura, eventos literários lideram, seguidos por faculdade, escola, amigos, internet e família. O cenário difere do levantamento de 2024, quando a escola apareceu como principal estímulo.

“Os dados evidenciam aquilo que conhecíamos: o hábito de leitura é uma prática associada ao interesse pessoal, mas, inegávelmente, resultado também de estímulos educacionais e sociais, reafirmando a necessidade de políticas públicas e ações como a Flup e outros espaços de formação e incentivo à literatura”, disse Júlio Ludemir, idealizador e curador geral da Flup.

Quando o assunto é canais utilizados para se informar e consumir conteúdos ligados à literatura, o Instagram aparece como principal fonte, citado por 41% dos participantes, seguido por YouTube (13%), blogs e sites (13%), TikTok (7%) e WhatsApp (2%). Outros meios, incluindo canais analógicos, também foram mencionados.

Ao listar as práticas culturais de maior interesse, a literatura ocupa o primeiro lugar, escolhida por 51% dos respondentes. Música (39%), filmes e séries (35%), exposições de arte (33%) e outras atividades culturais aparecem na sequência.

O post Pesquisa da Flup mostra força da literatura nas periferias do Rio apareceu primeiro em MRNews.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Marcílio Dias x Joinville; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Previsões de Futebol: CN Marcílio Dias x Joinville – Brasileirão Série D 2025 O Campeonato Brasileiro Série D 2025 segue sua emocionante jornada, e uma das partidas mais aguardadas da 4ª rodada do Grupo A8 promete agitar as torcidas. O confronto entre CN Marcílio Dias e Joinville acontecerá no dia 10 de maio […]
ENTRETENIMENTO

Exposição em Brasília celebra 50 anos do Dicionário Aurélio

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Por EBC, SIGA NOSSO CANAL DO WHATSAPP AGORA Brasília recebe, pela primeira vez, parte do acervo de Aurélio Buarque de Holanda, um dos mais importantes nomes da lexicografia brasileira. A exposição “Palavras que Voam: Acervo Aurélio Buarque de Holanda” será inaugurada neste sábado (6) no Sesi Lab, marcando as comemorações pelos 50 anos […]
ENTRETENIMENTO

Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros para seu signo, TERÇA (30/04/2024)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje Por maisalma.com horóscopo para hoje: **Áries (21 de março – 19 de abril):**Hoje é um ótimo dia para se concentrar em seus objetivos de longo prazo. Mantenha-se determinado e persistente, e você verá resultados positivos no futuro. Esteja aberto a novas oportunidades que possam surgir no seu caminho. […]