Dezembro Verde: Ação gratuita em defesa da causa animal será realizada em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

No dia 20 de dezembro, será realizada em Bonito uma ação em defesa da causa animal, dentro da campanha Dezembro Verde. O evento acontece na Praça da Liberdade, das 9h às 17h, e contará com diversos serviços gratuitos voltados ao bem-estar animal e à conscientização da população.

A programação inclui a Adoção Responsável “Adote um Pet”, com cães e gatos disponíveis para adoção, organizada pela Associação Mascote. A iniciativa tem como objetivo incentivar a adoção consciente, garantindo mais qualidade de vida aos animais e promovendo a posse responsável.

Também será realizada a Campanha de Vacinação Antirrábica. Os proprietários que possuírem a carteirinha de vacinação devem levá-la no dia da ação. Caso não tenham, uma nova carteirinha será confeccionada no local.

Durante o evento, haverá ainda o cadastro para castração gratuita de gatos machos e fêmeas e cães machos. O cadastro seguirá a ordem crescente de datas, iniciando pelos animais que já estão cadastrados anteriormente.

A ação é uma realização da Prefeitura de Bonito e da Associação Mascote, com o apoio da Câmara Municipal de Bonito, reforçando a união de esforços em prol da causa animal no município.

O Dezembro Verde é uma campanha nacional de conscientização que alerta sobre a importância do combate ao abandono de animais, além de incentivar práticas de cuidado, respeito e proteção aos pets.