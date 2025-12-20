Divulgado edital do Programa Bolsa Atleta 2025, em Boa Vista

A Prefeitura de Boa Vista publicou nesta segunda-feira, 15, o edital do Programa Bolsa Atleta 2025. Os interessados têm até o dia 30 de dezembro para se inscrever e concorrer a uma das 40 bolsas ofertadas. O edital está disponível para consulta no Diário Oficial do Município.

Para participar do processo seletivo, o atleta deve entregar toda a documentação exigida na Divisão de Protocolo, localizada na Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) – avenida Glaycon de Paiva, nº 1171, bairro São Vicente (Teatro Municipal), no horário das 8h às 14h. O resultado preliminar está previsto para o dia 27 de janeiro de 2026.

Na avaliação do presidente da Fetec, Dyego Monnzaho, o Bolsa Atleta é uma das principais ferramentas de fortalecimento do esporte no município.

“Os atletas têm se beneficiado participando de competições e premiações, podendo utilizar esse recurso para fortalecer e amadurecer toda a sua trajetória profissional no esporte. Além disso, o programa incentiva todas as modalidades olímpicas, contemplando não apenas os atletas, mas também seus treinadores. É um trabalho que a prefeitura realiza com seriedade e continuidade por meio do Bolsa Atleta”, destacou.

Sobre o programa

Criado em 2013, o Programa Bolsa Atleta tem como objetivo incentivar atletas e paratletas por meio de auxílios mensais de R$500 e R$800. O benefício é concedido pelo período de um ano e deve ser utilizado para custear despesas como alimentação, material esportivo, taxas de inscrição em competições, transporte, entre outras relacionadas à prática esportiva.

Com o encerramento do processo previsto para junho de 2026, a Prefeitura de Boa Vista antecipou os calendários do programa até 2027. Os cronogramas completos estão disponíveis no edital.

