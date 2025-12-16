Adesão ao REFIS 2025 termina nesta quarta-feira (17) em Nova Iguaçu termina na próxima quarta-feira (17) o prazo para adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Pública – REFIS 2025. Esta é a última oportunidade para que contribuintes inadimplentes de Nova Iguaçu, com débitos tributários e não tributários vencidos até 31 de dezembro de 2024, regularizem sua situação junto ao município, com possibilidade de obter até 100% de descontos em juros e multas monetárias.

O REFIS teve início em 20 de agosto e, ao final do período estabelecido inicialmente, no dia 17 de novembro, foi prorrogado por 30 dias. “Esta é uma grande oportunidade para que os contribuintes inadimplentes negociem suas dívidas com parcelamento em até 36 vezes ou mesmo quitem seus débitos com até 100% de desconto no valor de juros e multas para pagamento em até seis parcelas”, explica o secretário municipal de Fazenda e Fiscalização Tributária, Evandro Gonçalves.

Podem ser negociadas dívidas de IPTU, ISSQN, taxa de poder de polícia e serviço, autos de infração e intimação, além de lançamentos efetuados por outros órgãos e entidades, exceto multas de trânsito. O REFIS contempla pessoas físicas e jurídicas, desde que o contribuinte esteja em dia com os tributos relativos ao exercício fiscal de 2025.

Para facilitar a adesão, a prefeitura oferece a possibilidade de negociação online. Basta acessar https://refis.novaiguacu.rj.gov.br/login e realizar o autoatendimento 24 horas. Também é possível utilizar os QR Codes disponíveis em cartazes afixados em repartições públicas e outros locais de grande circulação. Quem tiver dificuldades para efetuar a adesão online pode procurar a Central de Atendimento, no prédio da prefeitura, na Rua Athaíde Pimenta de Moraes, 528, Centro, das 9h às 16h. Excepcionalmente nesta quarta-feira, em função do ponto facultativo, o atendimento presencial será somente até as 12h. Já no Portal, será possível aderir ao REFIS até as 23h59.

Confira as condições de parcelamento:

100% de desconto no valor de juros e multas para pagamento em até 6 parcelas;

80% de desconto para pagamento em até 12 parcelas;

60% de desconto para pagamento em até 18 parcelas;

40% de desconto para pagamento em até 24 parcelas;

20% de desconto para pagamento em até 36 parcelas.