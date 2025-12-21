NOTÍCIAS

Governo do Estado e Prefeitura de Joinville firmam parceria histórica para ampliar Maternidade Darcy Vargas e Hospital São José

União de esforços entre Governo do Estado, município e iniciativa privada viabilizará novo complexo de saúde e interligação viária na região Norte de Santa Catarina – Foto: Jonatã Rocha / SECOM

Em um movimento decisivo para a saúde pública da região Norte catarinense, o Governo de Santa Catarina e a Prefeitura de Joinville formalizaram, nesta terça-feira, 16, um protocolo de intenções para transformar a infraestrutura hospitalar da cidade. O acordo, assinado pelo governador Jorginho Mello e pelo prefeito Adriano Silva, prevê a aquisição de um imóvel de 17 mil metros quadrados para a expansão simultânea da Maternidade Darcy Vargas (estadual) e do Hospital Municipal São José (municipal).

“Eu sempre repito que o Estado é parceiro dos municípios. Aqui é mais uma prova que com boa vontade e união a população é quem ganha. Com essa iniciativa aqui, a maternidade Darcy Vargas que é do Estado e o Hospital São José, que é municipal e tem uma relevância muito grande pra Joinville e região, vão conseguir ampliar o atendimento pros moradores e melhorar os serviços de Saúde prestados. Isso é fundamental na vida do cidadão”, ressaltou o governador Jorginho Mello. 

A união de esforços visa resolver gargalos históricos no atendimento de alta complexidade e trauma do município e região. O projeto prevê ainda a criação de uma conexão direta entre as unidades, otimizando o fluxo de pacientes e corpo clínico.

“Essa parceria entre Estado e prefeitura foi um pedido do governador para viabilizar essa ampliação. Estamos adquirindo um terreno que fica em local estratégico entre a maternidade e o hospital e que vai permitir a dar esse passo fundamental na Saúde do município e região”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi. 

“Gostaria de expressar minha profunda gratidão ao governador e à sua equipe. Reconheço o comprometimento e a proatividade demonstrados por sua equipe, que tem colaborado ativamente conosco, buscando soluções. Essa sinergia facilita o diálogo e o trabalho diário em uma pasta de grande complexidade. O Hospital São José, há muito tempo, desempenha um papel regional e, muitas vezes, estadual. Com a aquisição deste terreno, único em sua localização, e com a generosidade da família Hansen em aceitar a venda ao Governo do Estado, criamos as condições para planejar o futuro da infraestrutura de dois importantes equipamentos: a Maternidade Darcy Vargas e o Hospital São José”, ressaltou o prefeito Adriano Silva.

Um novo complexo de saúde integrado

O documento estabelece que o Estado adquirirá um terreno urbano de 17.052,62 metros quadrados, localizado na Rua Dr. Plácido Gomes, no bairro Anita Garibaldi, vizinho às atuais estruturas de saúde. Após a compra, o Estado cederá parte desta área ao município de Joinville, permitindo que a prefeitura realize a ampliação do Hospital São José.

Para garantir a unidade entre as instituições, o Estado assumiu também o compromisso de construir um equipamento público de mobilidade — uma passarela elevada sobre a Rua Dr. Plácido Gomes. Esta estrutura vai permitir o trânsito seguro de pedestres, macas e equipamentos hospitalares entre os prédios.

Parceria com a iniciativa privada

A operação conta com a participação direta da iniciativa privada. O terreno pertence à CRH Empreendimentos e Participações S/A, representada por Felipe Hansen. Demonstrando compromisso social com a comunidade joinvilense, o Instituto Carlos Roberto Hansen (ICRH) atuará como interveniente, aportando R$ 1,9 milhão como ação social para complementar a operação financeira.

O valor total da aquisição do terreno foi avaliado em R$ 23,1 milhões. O pagamento será realizado pelo Estado em quatro parcelas, com início previsto para abril de 2026.

O protocolo tem validade inicial de 12 meses, período no qual serão finalizados os projetos executivos e tramitações legais para que as obras de expansão e interligação possam sair do papel, beneficiando diretamente a população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS) em Joinville e região.

Outros atos

Ainda durante o evento, o governador Jorginho Mello sancionou a Lei que institui a Rota Turística Religiosa Caminho da Graça, de autoria do deputado estadual Maurício Peixer. A assinatura marca um avanço significativo na valorização do turismo religioso, cultural e sustentável em Santa Catarina.

O Caminho da Graça conecta 10 municípios do Norte e Planalto Norte catarinense, iniciando em São Francisco do Sul e seguindo por cidades como Joinville, Jaraguá do Sul, Rio Negrinho até Mafra. A proposta integra fé, patrimônio histórico, cultura local e natureza, fortalecendo o desenvolvimento regional e a economia do turismo.

Também foi assinada a sanção da lei que autoriza a doação pelo Tribunal de Justiça de SC do imóvel do antigo Fórum à Prefeitura de Guaramirim. A estrutura, atualmente desocupada, já pertenceu ao município e foi cedida ao TJSC para a instalação de suas atividades, sendo posteriormente desativada. Agora o espaço será usado pelo município para a nova sede da Secretaria Municipal de Educação.

