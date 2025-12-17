Agenda da prefeita Adriane Lopes desta quarta-feira (17) – CGNotícias

Por MRNews



A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participa nesta quarta-feira (17), às 8h, da inauguração do novo Polo da Funsat – Central de Cursos, localizado no bairro Moreninha III. A entrega marca a ampliação e descentralização dos serviços da Fundação Social do Trabalho, aproximando oportunidades de emprego, qualificação profissional e orientação ao trabalhador da população da região.

O novo polo integra a estratégia da Prefeitura de Campo Grande de fortalecer a inclusão produtiva e facilitar o acesso da comunidade a serviços essenciais de empregabilidade, contribuindo para a geração de renda e o desenvolvimento social. A unidade está situada a cerca de 12 quilômetros da sede da Funsat e atenderá moradores das Moreninhas e bairros adjacentes.

A iniciativa prevê a oferta de serviços de intermediação de mão de obra, atendimento da Agência de Empregos, cursos de qualificação profissional por meio da Escola Funsat e de programas parceiros, além de orientações sobre CTPS Digital, Seguro-Desemprego e, futuramente, emissão de RG. O polo também contará com balcão de empregos, possibilitando a contratação imediata por empresas parceiras, e parcerias institucionais, como a cooperação com o Senai-MS.

Inauguração do novo Polo da Funsat – Central de Cursos

Data: 17 de dezembro

Horário: 8h

Local: Rua Anacá, 699 – Moreninha III

Convite: Prefeita Adriane Lopes e Diretor da Emha, João Henrique