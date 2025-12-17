ENTRETENIMENTO

Agenda da prefeita Adriane Lopes desta quarta-feira (17) – CGNotícias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Agenda da prefeita Adriane Lopes desta quarta-feira (17) – CGNotícias

Por MRNews

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participa nesta quarta-feira (17), às 8h, da inauguração do novo Polo da Funsat – Central de Cursos, localizado no bairro Moreninha III. A entrega marca a ampliação e descentralização dos serviços da Fundação Social do Trabalho, aproximando oportunidades de emprego, qualificação profissional e orientação ao trabalhador da população da região.

O novo polo integra a estratégia da Prefeitura de Campo Grande de fortalecer a inclusão produtiva e facilitar o acesso da comunidade a serviços essenciais de empregabilidade, contribuindo para a geração de renda e o desenvolvimento social. A unidade está situada a cerca de 12 quilômetros da sede da Funsat e atenderá moradores das Moreninhas e bairros adjacentes.

A iniciativa prevê a oferta de serviços de intermediação de mão de obra, atendimento da Agência de Empregos, cursos de qualificação profissional por meio da Escola Funsat e de programas parceiros, além de orientações sobre CTPS Digital, Seguro-Desemprego e, futuramente, emissão de RG. O polo também contará com balcão de empregos, possibilitando a contratação imediata por empresas parceiras, e parcerias institucionais, como a cooperação com o Senai-MS.

Detran e Cetran alinham implementação da nova CNH e mudanças na legislação de ciclomotores

Dezembro Verde: Ação gratuita em defesa da causa animal será realizada em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Inauguração do novo Polo da Funsat – Central de Cursos

Data: 17 de dezembro
Horário: 8h
Local: Rua Anacá, 699 – Moreninha III
Convite: Prefeita Adriane Lopes e Diretor da Emha, João Henrique

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

RESULTADO DO SORTEIO DUPLA SENA 2655 DE HOJE SEXTA (26/04)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. Hoje, a Dupla Sena proporciona uma dose extra de emoção para os apostadores, com dois sorteios consecutivos em um único concurso. Esse formato único torna o jogo ainda mais intrigante, oferecendo aos participantes duas oportunidades de conquistar prêmios em […]
ENTRETENIMENTO

Guarani x Palmeiras , ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (02/02)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O jogo entre Guarani x Palmeiras acontece HOJE (02/02) às 18h30 hs. O mandante da partida é Guarani  que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais […]
ENTRETENIMENTO

Corujão exibe HOJE Domingo (07/07) na Globo – Meu Primeiro Amor

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews COnfira a programação da Globo  hoje, 07/07/2024 e que horas começam os filmes de hoje.  Corujão Temperatura Máxima – Domingo Maior – Cinemaço – Domingo, 07/07/2024 04:25 Corujão II – Meu Primeiro Amor 06:00 Santa Missa 06:50 Globo Comunidade 07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios 08:05 Globo Rural 09:25 Auto Esporte 10:00 Esporte […]