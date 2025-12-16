Retrospectiva 2025 – Esporte: formação, infraestrutura e fortalecimento das modalidades – Prefeitura Municipal de Bonito

Em 2025, o esporte avançou como uma política pública estruturada e integrada, alcançando crianças, jovens e adultos em diferentes espaços da cidade. A Prefeitura de Bonito, através da Secretaria de Esporte ampliou atividades, fortaleceu parcerias e garantiu que as modalidades chegassem a mais pessoas, sempre com foco na iniciação esportiva, no desenvolvimento dos atletas e na oferta de ambientes adequados para a prática esportiva.

A Secretaria manteve e expandiu suas escolinhas, oferecendo oportunidades de aprendizagem em diversas modalidades, conduzidas por profissionais especializados.

Judô

Ministrado pelo professor Sílvio Roza, o judô é realizado no Instituto Silvio Roza e atende mais de 80 crianças, com aulas que incentivam disciplina, respeito e desenvolvimento físico.

Jiu-Jitsu

Com aulas conduzidas pelo professor Leandro Macedo, o jiu-jitsu ocorre na Secretaria de Esportes e conta com 30 crianças participantes. A modalidade também é oferecida por meio de parceria com a Associação dos Funcionários Públicos do Município, ampliando o acesso às atividades.

Basquete

Sob orientação do professor Kassio Olices, as aulas de basquete acontecem no CMU, na quadra de basquete 3×3 ao lado do ginásio e na Escola Estadual Luiz da Costa Falcão. O projeto atende mais de 30 crianças, garantindo treinamento contínuo em diferentes espaços.

Voleibol

As aulas de voleibol, ministradas pelo professor Antonio Michel, são realizadas no CMU, na Quadra Luiz Flávio Monteiro Xavier (Quadra do Fórum) e também na Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes. O projeto atende mais de 40 crianças, entre meninas e meninos.

Futsal

O futsal é conduzido pelo professor Juliano Garcez, com aulas realizadas no CMU e na Quadra Luiz Flávio Monteiro Xavier. O projeto atende mais de 40 crianças, organizadas por categorias (sub-10, sub-12, sub-15 e sub-17), formando as seleções de base do município.

O município conta ainda com duas escolinhas em parceria: Associação Atlética Gol Bonito e Bonito Esportes MS, que juntas atendem mais de 150 crianças. As iniciativas abrangem futsal, futebol de campo e futebol sintético, atuando tanto na iniciação esportiva quanto no alto rendimento, com participação em competições intermunicipais.

Infraestrutura esportiva em expansão

Ao longo de 2025, os polos esportivos da cidade foram fortalecidos como espaços de convivência e prática das modalidades.

Centro de Múltiplo Uso Ivo Vargas: abriga duas quadras para futsal, vôlei, basquete e tênis; duas quadras de areia para futevôlei e vôlei de areia; uma quadra de beach tennis; campo suíço; e pista de skate.

Poliesportivo Luiz Flávio Monteiro Xavier: espaço destinado a treinamentos das escolinhas e aberto ao público para atividades físicas.

Arena Sintética Municipal: utilizada tanto pelas escolinhas quanto pela população, com quadra de basquete 3×3 integrada ao complexo.

Pista de Skate Municipal: estrutura de padrão sul-americano, parte do complexo ao redor do Ginásio Municipal, inaugurada há cerca de um ano.

Arena de Areia do Balneário: construída nesta gestão, recebe eventos de futevôlei, vôlei de areia e beach tennis em um ambiente integrado à natureza.

Ginásio Municipal: em processo de reforma e adequações de acessibilidade, com previsão de entrega em 2026.

Estádio Municipal: projeto concluído e em fase de viabilização para construção de uma nova arena, que incluirá campo oficial, quadra esportiva, campo sintético reduzido, quadras de areia e área infantil.

A Secretaria ainda manteve forte presença na promoção de eventos ao longo do ano. Em parceria com instituições e entidades esportivas, foram realizados mais de 100 eventos em diferentes modalidades, incluindo também atividades no meio rural.

O ano de 2025 manteve o setor esportivo em uma crescente, com projetos que unem inclusão, formação e desenvolvimento. As parcerias, a ampliação das modalidades e os investimentos em infraestrutura demonstram o compromisso da Prefeitura de Bonito com a promoção da prática esportiva como elemento essencial para a qualidade de vida, a integração social e o fortalecimento da cidadania.