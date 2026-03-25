Culturas populares levam tradição para o Parque Solon de Lucena

As culturas populares vão mostrar suas performances tradicionais nesta sexta-feira (19), no sábado (20) e domingo (21), sempre a partir das 17h, no Parque Solon de Lucena. Estas manifestações integram a programação de final de ano da Prefeitura de João Pessoa, realizada pela sua Fundação Cultural (Funjope). O acesso ao público é livre.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que a presença das culturas populares na programação de Natal da Prefeitura de João Pessoa faz parte da política de cultura da cidade, desenvolvida há quase cinco anos.

“Nós temos um compromisso, junto com o prefeito Cícero Lucena, de estimular todas as culturas da cidade. Por isso, as culturas populares estão presentes nas nossas atividades cotidianas, em cursos, oficinas, mas também nesses momentos de grandes celebrações, como é o Natal”, pontua Marcus Alves.

Ele lembra que, há quatro anos, sucessivamente, a Funjope e a Prefeitura incluem a programação de culturas populares na agenda natalina. “Nós entendemos que esses festejos são recriados a cada momento exatamente pelas culturas populares. Por isso, elas estão presentes em nossas atividades”, acrescenta.

Sexta-feira – Na sexta-feira (19), se apresentam o Babau Joaquim Guedes do Mestre Vavau e o Maracatu Tambores do Tempo. O Mestre Vavau conta que a apresentação trata sobre a história de uma fazenda onde vive o coronel João Redondo, sua filha Creusa, o vaqueiro Benedito e outros personagens como o padre, as crianças, a cobra, a alma, o soldado, entre outros.

“A ideia é fazer o público sorrir, contando a história e o legado do meu pai, educando as crianças com vários conselhos”, diz. Ele observa que a importância de mostrar esse trabalho ao público e perpetuar a trajetória do seu pai e apresentar às pessoas que a cultura popular ainda está viva em João Pessoa com o babau e o mamulengo, por exemplo.

“A Funjope é uma vitrine cultural de João Pessoa e, por meio dela, podemos mostrar o nosso trabalho, nossa cultura viva. Por isso, minha expectativa é arrancar muitos sorrisos da plateia, incentivar as crianças a fazer coisas boas e que elas possam interagir com os bonecos”, acrescenta.

A coordenadora pedagógica da Olho do Tempo e integrante do grupo Tambores do Tempo, Penhinha Teixeira, conta que o grupo existe desde 2013 e é resultado das oficinas de percussão e de um movimento de fortalecimento do grupo que é idealizado pela Escola Viva Olho do Tempo, em parceria com o Mestre Marcílio Alcântara. O grupo envolve a identidade cultural do território com a ciranda, o coco de roda e o samba de roda.

O grupo é formado por 130 crianças e adolescentes do Vale do Gramame. Nesta sexta, participam 50 delas e a apresentação será em formato de cortejo, envolvendo maracatu, ciranda e coco de roda, transversalizando a música e a dança.

“A gente avalia esse momento de valorização das culturas populares de João Pessoa pela Funjope como de muita importância porque traz esse processo de valorização, de fortalecimento e também fomenta essas culturas populares que estão vivas e pulsantes nesses territórios. É de extrema importância esse momento e a Funjope sendo esse órgão público que está potencializando essa cultura”, pontua.

Ela conta que o grupo está muito animado pela oportunidade de se apresentar no Parque Solon de Lucena. “Queremos muito que as pessoas estejam lá aplaudindo, fortalecendo essa meninada. Isso é muito importante para elas, ver pessoas prestigiando a sua arte nesse lugar de celebração do Natal de João Pessoa”.

Sábado – No sábado (20), entram em cena o Xaxado Passos da Seca e o Grupo da Melhor Idade Creuza Pires. A coordenadora e professora do grupo Xaxado Passos da Seca, Rosângela Bezerra, conta que o grupo existe desde 2008, e foi fundado entre os bairros de Tambiá e Roger. Atualmente, é formado por 25 integrantes.

Ela conta que a apresentação será de dança folclórica, com figurinos e adereços envolvendo o xaxado, e um repertório baseado na obra de Luiz Gonzaga. Para a coordenadora, é fundamental esse processo de valorização das culturas populares por meio da Funjope.

“A Funjope tem dado prioridade ao nosso trabalho, contribuindo para aumentar a autoestima das crianças. Elas sabem que tem um órgão que valoriza seu trabalho e o desenvolvimento no bairro. A expectativa é grande, principalmente delas junto com os pais, que são os apoiadores desse grupo. Os ensaios são de muita alegria e entusiasmo para, no dia, cada um dar o seu melhor e mostrar para a população a existência da nossa cultura popular”, frisa.

Shilon Gama, coordenadora do Grupo da Melhor Idade Creuza Pires desde 2009, conta que todas as integrantes são pessoas com idade entre 60 e 94 anos. “Vamos apresentar uma produção muito bonita: o Auto de Natal – Luz da Longevidade. É uma releitura do nascimento de Jesus com a cultura popular, um espetáculo belíssimo, dentro das nossas superações. É muito bonito e, no final, teremos a lapinha do cordão encarnado e do cordão azul. A lapinha é formada por ciganas, floristas, a borboleta, as pastoras, a mestra e contramestra”, destaca.

A coordenadora ressalta ainda a alegria de poder integrar a programação natalina da Prefeitura de João Pessoa: “Este ano, para nós, foi divino porque a Funjope está nos presenteando com essa apresentação, que terá cerca de 30 pessoas envolvidas. A expectativa é muito grande”, afirma.

Domingo – As Calungas e o Boi de Reis Estrela do Norte são as atrações da programação natalina que se apresentam neste domingo (21) e prometem encantar o público com suas performances.

Monalisa Lira, integrante do grupo As Calungas, conta que a apresentação será no formato de batuque, com a participação das alunas do bloco. O grupo irá explorar diversos ritmos da cultura popular, todos ensinados ao longo de seis meses no projeto de oficinas. Os arranjos foram feitos para a formação com alfaia, caixa, agogô/ganzá e agbê.

“É fundamental que existam apresentações como essa, pois ajudam a desconstruir a visão de quem está distante desses movimentos culturais, combatendo preconceitos e estimulando o sentimento de pertencimento e empoderamento, especialmente por se tratar de um grupo formado exclusivamente por mulheres”, destaca.

Para Monalisa Lira, o apoio da Funjope às culturas populares é um passo importante para a preservação e divulgação da história, além de combater preconceitos gerados pela falta de informação sobre essas manifestações culturais.

“Mais especificamente, apoiar As Calungas é apoiar um movimento de mulheres que, através do ensino da música, transformou o cenário da cultura popular e dos batuques – um movimento que vem se consolidando ao longo dos anos – na cidade. Incentivamos essas batuqueiras a ocupar outros grupos, tornando os espaços mais democráticos em termos de gênero, uma realidade diferente hoje se comparado a menos de 20 anos, quando esses espaços eram predominantemente ocupados por homens”, observa.

A expectativa, conforme Monalisa, é que este momento gere novas oportunidades para apresentar e expandir o trabalho que considera de grande importância para a cultura da cidade. “Além disso, que mais mulheres se sintam capazes de fazer o mesmo, ao verem nossas alunas — que começaram do zero — tocando conosco como convidadas, acreditando mais em si mesmas”.

O mestre Tony Miranda, do grupo Boi de Reis Estrela do Norte, conta que o trabalho teve início em maio de 1990. Formado por 28 integrantes, o Boi de Reis Estrela do Norte conta com brincantes – dançantes, banco – que é o corpo musical, e apoio geral.

Ele afirma que o Grupo Boi de Reis Estrela do Norte é um legado do Mestre Pirralhinho, que partiu este ano e, em homenagem a ele, a expectativa é fazer uma bela apresentação para o público. “Iremos levar para o Parque Solon de Lucena, dentro do Natal de João Pessoa, personagens como o boi, o jaraguá, a margarida e o bode. Também temos um repertório de músicas que faz uma reverência aos três reis magos ao visitar o Menino Jesus”, comenta.

Tony Miranda destaca ainda que a cultura popular sempre foi esquecida, mas a Funjope tem buscado valorizá-la em todos os seus eventos.

“Minha expectativa é sempre a melhor possível. Ano passado, neste mesmo evento, todos que passaram pelo Palco da Cultura Popular fizeram ótimas apresentações. E neste domingo não será diferente. Esperamos fazer uma apresentação ainda melhor”, completa.