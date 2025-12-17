ENTRETENIMENTO

Duas pessoas morrem em Ilhabela devido às chuvas fortes

Dois homens morreram nesta terça-feira (16) em Ilhabela, litoral de São Paulo, por causa das fortes chuvas que atingiram a região. Um deles morreu soterrado por um deslizamento e foi a óbito no local. No outro caso, o homem foi levado pela enxurrada. As informações são da Defesa Civil do estado.

Ilhabela recebeu nesta noite de terça, 69mm de chuva num intervalo de três horas. Isso é equivalente a dez dias de chuvas.

Agora já são sete mortes em São Paulo no mês de dezembro devido às chuvas. Os óbitos foram:

– 1 homem em Campos do Jordão, vítima de deslizamento.

– 1 mulher na zona leste de São Paulo, vítima de queda de um muro.

– 1 mulher em Guarulhos, vítima de queda de árvore.

– 1 homem em Juquitiba, vítima de descarga elétrica.

– 1 homem em Bauru, que caiu num rio e foi arrastado.

E mais os dois homens em Ilhabela.

Ainda segundo a Defesa Civil, o litoral norte de São Paulo recebeu na noite desta terça, em três horas, chuva equivalente a três semanas. Este cenário elevou muito o nível de deslizamentos e alagamentos naquela área.

As cidades mais afetadas do litoral norte paulista nesta noite foram Ubatuba (182mm), São Sebastião (161mm) e a própria Ilhabela, com 159mm no total.

 

