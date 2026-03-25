Educação de MS implanta protocolos de segurança escolar para situações de emergência – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A SED (Secretaria de Educação) instituiu protocolos de segurança escolar para situações de emergência em todas as unidades da Rede Estadual de Ensino. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a prevenção, mitigar ameaças, preparar as equipes escolares, orientar respostas imediatas e estruturar ações de recuperação diante de ocorrências que possam comprometer a integridade física, emocional e psicológica de estudantes, professores e servidores, além de preservar a imagem institucional das escolas.

Os protocolos estabelecem procedimentos padronizados para diferentes cenários de risco e foram elaborados com base em referências técnicas nacionais, incluindo orientações do Ministério da Educação, normas do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, manuais de segurança industrial e diretrizes de atendimento pré-hospitalar, além do regimento escolar da própria secretaria. A proposta é garantir maior preparo das unidades de ensino e atuação coordenada diante de situações de emergência.

A Coordenadoria-Geral de Gerenciamento de Crises, Riscos e Acidentes da SED será responsável por instituir, revisar e atualizar periodicamente os protocolos, considerando a evolução dos cenários de risco, evidências técnicas e experiências práticas no ambiente escolar.

Nas escolas, a aplicação das medidas caberá aos diretores, que deverão adotar de forma imediata e adequada as orientações previstas nos protocolos conforme a natureza e a gravidade da situação enfrentada, assegurar que professores, equipes gestoras e servidores administrativos tenham pleno conhecimento dos procedimentos de resposta a emergências, promover a divulgação periódica das orientações e garantir que as medidas de segurança estejam integradas às rotinas institucionais e ao planejamento da unidade escolar.

O coordenador-geral de Gerenciamento de Crises, Riscos e Acidentes da SED, coronel Marcelo Fraiha, destacou que os protocolos permanecerão disponíveis para consulta permanente pelos gestores das unidades da rede estadual, por meio do portal oficial da Secretaria de Educação, assegurando fácil acesso, ampla difusão e correta aplicação das diretrizes.

Ainda segundo o coordenador, as orientações de segurança poderão ser atualizadas sempre que necessário, garantindo que as escolas tenham acesso às versões mais recentes.

Adersino Junior, Comunicação SED

Fotos: Arquivo Escolar