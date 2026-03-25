NOTÍCIAS

BOLETIM – Governador apresenta modelo que levou SC a ser o estado mais seguro do país na CPI do Crime Organizado

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em BOLETIM – Governador apresenta modelo que levou SC a ser o estado mais seguro do país na CPI do Crime Organizado

Reconhecido nacionalmente como o estado mais seguro do Brasil, Santa Catarina passou a ser referência no enfrentamento ao crime organizado e às facções criminosas.

Esse protagonismo levou o governador Jorginho Mello a ser convidado a participar nesta quarta-feira, 17, em Brasília, da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, instalada no Senado Federal.

Também participaram o secretário da Segurança Pública, Flávio Graff, e a secretária de Justiça e Reintegração Social, Danielle Amorim Silva.

A participação contribuiu para mostrar ao país estratégias e políticas públicas que vêm garantindo resultados expressivos na segurança pública catarinense.

O estado ocupa posição de destaque no Ranking de Competitividade dos Estados e no Anuário das Cidades Mais Seguras.

Municípios catarinenses, incluindo a capital Florianópolis, figuram no topo do ranking.

O governador Jorginho Mello resume as ações que fazem de Santa Catarina o estado mais seguro do país:

SONORA

O relator da CPI, senador Alessandro Vieira, reconhece a contribuição e Santa Catarina sobre Segurança Pública:

SONORA

Repórter: Marcos Lampert

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Edital de Convocação

Posted on Author boavistaagora.com.br

Clique abaixo para fazer o download do documento. edital-de-convocacaoBaixar
NOTÍCIAS

Prefeitura de Guaratinguetá apoia a 1ª corrida da AGC neste domingo (27) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Esporte, apoia a realização da 1ª corrida da AGC, que acontece neste domingo, 27 de abril. A retirada dos kits será no sábado, 26 de abril, das 13h às 17h, no recuo da bateria, na Avenida Presidente Vargas. Na ocasião, os participantes poderão contribuir com a […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Estado oferece curso gratuito e on-line de elaboração de infográficos para dados turísticos

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), com  coordenação da Diretoria de Capacitação e Qualificação, está oferecendo o curso “Aprenda a elaborar infográficos para dados turísticos usando ferramentas gratuitas”. As inscrições vão até o dia 4/6 na plataforma de ensino a distância Minas Cultura e Turismo. É a oportunidade para profissionais do […]