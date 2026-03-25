BOLETIM – Governador apresenta modelo que levou SC a ser o estado mais seguro do país na CPI do Crime Organizado

Reconhecido nacionalmente como o estado mais seguro do Brasil, Santa Catarina passou a ser referência no enfrentamento ao crime organizado e às facções criminosas.

Esse protagonismo levou o governador Jorginho Mello a ser convidado a participar nesta quarta-feira, 17, em Brasília, da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, instalada no Senado Federal.

Também participaram o secretário da Segurança Pública, Flávio Graff, e a secretária de Justiça e Reintegração Social, Danielle Amorim Silva.

A participação contribuiu para mostrar ao país estratégias e políticas públicas que vêm garantindo resultados expressivos na segurança pública catarinense.

O estado ocupa posição de destaque no Ranking de Competitividade dos Estados e no Anuário das Cidades Mais Seguras.

Municípios catarinenses, incluindo a capital Florianópolis, figuram no topo do ranking.

O governador Jorginho Mello resume as ações que fazem de Santa Catarina o estado mais seguro do país:

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O relator da CPI, senador Alessandro Vieira, reconhece a contribuição e Santa Catarina sobre Segurança Pública:

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Repórter: Marcos Lampert