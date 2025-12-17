Retrospectiva 2025 – Cultura: projetos, tradições e fortalecimento artístico – Prefeitura Municipal de Bonito

Em 2025, a cultura de Bonito ganhou novos impulsos, com ações que ampliaram o acesso às atividades artísticas, fortaleceram projetos locais e valorizaram as manifestações que moldam a identidade do município. A Prefeitura de Bonito manteve o compromisso de abrir caminhos para novos talentos, apoiar iniciativas já estruturadas e garantir à população uma programação diversa ao longo de todo o período.
Um dos grandes marcos, foi a execução de 10 projetos contemplados pelo edital de fomento da PNAB, abrangendo diferentes linguagens e ampliando a oferta cultural. Foram eles:
- “Jurema e a criação do mundo” (Teatro)
- “Resgate das Raízes – Videoclipe de Música Autoral com Viola Caipira”
- “Dançarte: Oficina itinerante de iniciação à dança”
- “Cerrado upcycling” (Moda)
- “BONITO PONTO – Curso de Bordado iniciante e avançado”
- “Ballet Municipal de Bonito: Ampliando Passos“
- “Saberes Ancestrais: Arte e Sementes”
- “Rekebre Kids”
- “Oficina de música: Introdução à flauta doce”
- “Passarinhar Bonito”
Além disso, o município realizou edital próprio de cadastramento cultural, que resultou em uma agenda consistente ao longo do ano, com mais de 80 apresentações distribuídas em 2025, fortalecendo o trabalho de artistas locais e ampliando o acesso do público às produções culturais.
O Ballet Municipal seguiu atendendo 25 crianças, oferecendo formação artística continuada e promovendo o desenvolvimento corporal e criativo das participantes.
A parceria com o Projeto Garoto Cidadão permaneceu ativa, garantindo suporte às atividades que atenderam 240 crianças e adolescentes, incluindo o público do Distrito Águas do Miranda, fortalecendo a presença da cultura como ferramenta de inclusão e desenvolvimento.
A cultura esteve presente em iniciativas que preservam tradições e fortalecem vínculos comunitários, com apoio a eventos como a Folia de Reis, a Cavalgada de São Pedro, a Festa de São Pedro Apóstolo e as atividades do Clube do Laço Nabileque.
Também foi lançado o Mapa de Ações Culturais – Confluências: Bonito que Pertence, uma estratégia cultural que reconhece o município como um lugar de encontros, onde tradições e inovações convivem e se complementam. A iniciativa afirma Bonito como território de memória, diversidade e criação, fortalecendo o pertencimento cultural e garantindo que cada pessoa encontre seu espaço na cultura..
Em conjunto com a SECTUR, o município realizou eventos que já fazem parte do calendário oficial, como o Festival de Verão e o Festival da Cerveja, movimentando a economia e oferecendo opções culturais para moradores e visitantes.
A atuação ao longo do ano também incluiu apoio permanente a iniciativas que estimulam a criação e a circulação artística, como a Quarta Nobre e a feira Mosaico Criativo, que se consolidaram como espaços de encontro, exposição e fortalecimento da cena cultural local.
O ano de 2025 foi marcante pro setor cultural, que cresce com solidez dialogando tanto com suas raízes quanto com novas formas de expressão. As ações realizadas demonstram o compromisso da Prefeitura de Bonito com o fomento, a formação e a valorização do patrimônio cultural, criando bases firmes para que 2026 siga ampliando oportunidades e mantendo a cultura como parte essencial da vida no município.