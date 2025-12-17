Retrospectiva 2025 – Cultura: projetos, tradições e fortalecimento artístico – Prefeitura Municipal de Bonito

Em 2025, a cultura de Bonito ganhou novos impulsos, com ações que ampliaram o acesso às atividades artísticas, fortaleceram projetos locais e valorizaram as manifestações que moldam a identidade do município. A Prefeitura de Bonito manteve o compromisso de abrir caminhos para novos talentos, apoiar iniciativas já estruturadas e garantir à população uma programação diversa ao longo de todo o período.

Um dos grandes marcos, foi a execução de 10 projetos contemplados pelo edital de fomento da PNAB, abrangendo diferentes linguagens e ampliando a oferta cultural. Foram eles:

“Jurema e a criação do mundo” (Teatro)

“Resgate das Raízes – Videoclipe de Música Autoral com Viola Caipira”

“Dançarte: Oficina itinerante de iniciação à dança”

“Cerrado upcycling” (Moda)

“BONITO PONTO – Curso de Bordado iniciante e avançado”

“Ballet Municipal de Bonito: Ampliando Passos“

“Saberes Ancestrais: Arte e Sementes”

“Rekebre Kids”

“Oficina de música: Introdução à flauta doce”

“Passarinhar Bonito”

Além disso, o município realizou edital próprio de cadastramento cultural, que resultou em uma agenda consistente ao longo do ano, com mais de 80 apresentações distribuídas em 2025, fortalecendo o trabalho de artistas locais e ampliando o acesso do público às produções culturais.

O Ballet Municipal seguiu atendendo 25 crianças, oferecendo formação artística continuada e promovendo o desenvolvimento corporal e criativo das participantes.

A parceria com o Projeto Garoto Cidadão permaneceu ativa, garantindo suporte às atividades que atenderam 240 crianças e adolescentes, incluindo o público do Distrito Águas do Miranda, fortalecendo a presença da cultura como ferramenta de inclusão e desenvolvimento.

A cultura esteve presente em iniciativas que preservam tradições e fortalecem vínculos comunitários, com apoio a eventos como a Folia de Reis, a Cavalgada de São Pedro, a Festa de São Pedro Apóstolo e as atividades do Clube do Laço Nabileque.

Também foi lançado o Mapa de Ações Culturais – Confluências: Bonito que Pertence, uma estratégia cultural que reconhece o município como um lugar de encontros, onde tradições e inovações convivem e se complementam. A iniciativa afirma Bonito como território de memória, diversidade e criação, fortalecendo o pertencimento cultural e garantindo que cada pessoa encontre seu espaço na cultura..

Em conjunto com a SECTUR, o município realizou eventos que já fazem parte do calendário oficial, como o Festival de Verão e o Festival da Cerveja, movimentando a economia e oferecendo opções culturais para moradores e visitantes.

A atuação ao longo do ano também incluiu apoio permanente a iniciativas que estimulam a criação e a circulação artística, como a Quarta Nobre e a feira Mosaico Criativo, que se consolidaram como espaços de encontro, exposição e fortalecimento da cena cultural local.

O ano de 2025 foi marcante pro setor cultural, que cresce com solidez dialogando tanto com suas raízes quanto com novas formas de expressão. As ações realizadas demonstram o compromisso da Prefeitura de Bonito com o fomento, a formação e a valorização do patrimônio cultural, criando bases firmes para que 2026 siga ampliando oportunidades e mantendo a cultura como parte essencial da vida no município.