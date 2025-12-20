Reta final das Inscrições para o 8º Festival de Marchinhas 2026 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

NOTÍCIAS

A Secretaria Municipal de Cultura reforça que as inscrições para o 8º Festival de Marchinhas 2026 entram nos últimos dias e seguem até 19 de dezembro de 2025.

 

Compositores interessados ainda podem inscrever suas marchinhas por meio do formulário oficial.

 

📍 Prazo final: até 19/12/2025

 

📌 Dúvidas e orientações:

Secretaria de Cultura – Praça Conselheiro Rodrigues Alves, 48 – Centro

☎️ (12) 3122-4058 | (12) 3133-3379

🕘 Atendimento das 9h às 16h30

 

🔗 Regulamento e inscrições:

Cultura

 

A Prefeitura de Guaratinguetá segue fortalecendo e valorizando a cultura local.

