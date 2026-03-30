Guarda Municipal orienta ambulantes durante as festas de fim de ano



Foto: divulgação/SEMUC



A Guarda Civil Municipal (GCM), intensificou o patrulhamento preventivo e comunitário na zona Oeste de Boa Vista, devido ao aumento da movimentação comercial neste fim de ano. Nesta sexta-feira, 19, eles orientaram ambulantes na Av. Ataíde Teive. A ação aconteceu em parceria com a Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Emhur) e com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Semads).

De acordo com o secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, Antônio Carvalho Filho, explicou sobre o objetivo da ação. “A iniciativa tem como objetivo facilitar a circulação de pedestres, evitar a ocupação indevida das calçadas e da pista de rolamento por ambulantes. Eles podem vender os seus produtos aos domingos, quando a via é interdita para a Feira do Garimpeiro”, explicou

De acordo com a Emhur, a prestação de serviços em vias e logradouros públicos, incluindo calçadas durante a semana, depende de licença emitida pelo município. Os comerciantes podem utilizar parte do espaço das calçadas, desde que seja mantida uma faixa livre para a circulação segura de pedestres, com largura mínima de 1,20 metro, ou 1,50 metro em áreas de grande fluxo.

A legislação municipal tem como finalidade garantir a acessibilidade, a mobilidade urbana e a segurança, sendo proibida a obstrução indevida das vias públicas, o que pode resultar na aplicação de penalidades previstas em lei.

Cadastramento de ambulantes

Conforme a gestão municipal, em novembro, por exemplo, a EMHUR fez o cadastramento e recadastramento de ambulantes de Boa Vista. Cerca de 400 carteirinhas tiveram atualização e nova emissões, sendo entregues aos trabalhadores aptos a atuar nos espaços públicos da capital. Com validade de 12 meses, contendo informações como local de atuação e atividade principal, o documento permite que os trabalhadores individuais atuem de forma legalizada e organizada na cidade.

Para 2026 haverá novas ações para cadastramento, pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SMSOP).

Fonte: Da Redação

